Германската автомобилна индустрия загуби 50 000 работни места за една година

Георги Луканов

Спрелият завод на Audi в Брюксел

Германската автомобилна индустрия е загубила над 48 700 работни места за една година, показват последните данни на статистическата служба Destatis.

Загубата на работни места представлява спад от около 6,3% от общата работна сила в сектора, съобщи институтът, добавяйки, че броят на служителите в края на третото тримесечие на 2025 г. е бил 721 400, което е най-ниското ниво от второто тримесечие на 2011 г., съобщи Deutsche Welle.

Според Destatis, автомобилната индустрия все още е вторият по големина индустриален работодател в Германия, след машиностроителната индустрия, която наема 934 200 работници.

Общият брой на работните места в промишлеността в страната е намалял с 2,2% в сравнение с предходната година, но загубата в автомобилния сектор значително надвишава средната тенденция.

