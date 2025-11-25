САЩ въвеждат нов женски манекен при краш тестовете

Министерството на транспорта на САЩ представи женски манекен за краш тестове, който би трябвало да реши дългогодишен проблем с тестовете за безопасност. Факт е, че в продължение на десетилетия те са били базирани почти изключително на мъжкото тяло. След като окончателните разпоредби бъдат приети, новият манекен би могъл да стане част от официалната система за оценка на безопасността на колите.

Причината за промяната е повече от ясна. Статистиката показва, че жените са със 73% по-склонни да бъдат ранени и със 17% по-склонни да загинат при челни сблъсъци. Основната причина не е биологията, а предишните тестове за безопасност .

Стандартният манекен от 1978 г. е моделиран по подобие на средностатистически мъж, висок 175 сантиметра и тежащ 78 килограма. Женската версия е умален мъжки манекен, с гумен торс и минимални анатомични разлики и почти никога не е била използвана на шофьорската седалка, въпреки че сега жените съставляват мнозинството от хората с шофьорски книжки в Щатите.

Новият манекен, наречен THOR-5F, е революционен. Той е разработен, за да имитира точно женската анатомия, от формата на врата и ключицата до таза и краката. Оборудван е с повече от 150 сензора, които позволяват много по-подробни измервания на силите и нараняванията в сравнение с по-старите модели. Защитниците на безопасността от години твърдят, че без такъв манекен производителите просто не могат да оптимизират системи като въздушни възглавници и предпазни колани за двата пола.