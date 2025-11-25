Китайски производител ще бълва коли в Австрия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Китайската група GAC подписа договор с австрийскита Magna Steyr, която ще сглобява електрическия автомобил Aion V за европесйките пазари в Грац.

Автомобилите от Китай в момента се облагат с митническа ставка до 37,6% в Европейския съюз. Сглобяването на китаййски коли на Стария конитнент позволява заобикалянето на тези допълнителни такси и същевременно дава на марката Aion престижа на европейското производство.

От гледна точка на Magna Steyr, това не е просто нова поръчка, а начин за запазване на капацитета на производство. През последните години традиционно големи клиенти прекратиха договорите си - например Jaguar Land Rover спря производството на моделите I-Pace и E-Pace.

В същото време GAC не е единственият нов играч от Китай: коли от производителя на автомобили Xpeng също слизат от производствените линии на Magna, по-специално моделите G6 и G9.

Фабриката Magna Steyr продължава да е дом на много известни модели, като например Mercedes-Benz G, роудстъра BMW Z4 или спортното купе Toyota Supra.