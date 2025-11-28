ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Bugatti Veyron Nocturne с огледално покритие ще бъде продаден на търг в Дубай

Георги Луканов

1268
Огледалният Bugatti Veyron Nocturne. Снимка: Сотбис

Лимитираната серия Bugatti Veyron 16.4 Nocturne е създадена в пет бройки ексклузивно за клиенти от Близкия изток. Едно от тези автомобилни бижута сега се предлага от аукционната къща RM Sotheby's за продажба с прогнозна цена между 1,7 и 2,1 млн. евро. Тази кола е спициална и заради това, че отбелязва стогодишнината на марката.

Автомобилът, произведен през 2010 г., изглежда впечатляващ  благодарение на полираните алуминиеви панели. Предният капак и праговете са изработени от него, продължавайки извитите странични стени.

Перфектният контраст с огледалните повърхности е наситеният черен нюанс, простиращ се по цялата централна линия на каросерията. Цялата картина се допълва от полираните алуминиеви джанти и поцинкованите лайсни около прозорците.

Интериорът е елегантен и семпъл, но не и скучен. Той съчетава светла тапицирана долна част на арматурното табло с централния тунел, седалките и тавана. Горната част на арматурното табло е покрита с черна кожа, която оформя ръба на централната конзола, изработена от полирана поцинкована платина.

Оригиналният 8,0-литров, 16-цилиндров двигател с четири турбокомпресора и мощност от 1001 конски сили е изминал само 4219 километра. Каросерията е защитена с фолио, а включена е широка гама от аксесоари, включително зарядно за батерията, брезент, ключ за достигане на максимална скорост и ръководство за употреба със сервизна книжка.

