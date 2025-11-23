Мъск иска „Тесла“ да стане водещ производител на чипове за изкуствен интелект

„Тесла“ навлиза в последния етап от дизайна на своя нов чип „Ей Ай 5“ и вече започва работа по следващото поколение – „Ей Ай 6“, съобщи главният изпълнителен директор на компанията за електромобили Илон Мъск в публикация в „Екс“. По думите му компанията се стреми да въвежда „нов дизайн на чип с ИИ в серийно производство на всеки 12 месеца“, съобщи БТА.

Мъск подчерта, че „Тесла“ разполага с екип за разработка на ИИ чипове и платки, който вече е проектирал и внедрил „няколко милиона“ такива в автомобилите и центровете за данни на компанията. Текущото поколение, използвано в автомобилите, е „Ей Ай 4“, докато „Ей Ай 5“ е близо до т.нар. финална фаза на разработване, а тази на „Ей Ай 6“ е в начален етап.

Амбицията на Мъск е „Тесла“ да се превърне във водещ производител на чипове за изкуствен интелект. „Очакваме да произвеждаме чипове в по-големи обеми от всички останали ИИ чипове взети заедно. Не се шегувам“, заявява той.

По-рано тази година „Самсунг Електроникс“ обяви договор за 16,5 млрд. долара за производство на полупроводникови компоненти за „Тесла“, като нова фабрика в Тексас ще бъде предназначена за бъдещия „Ей Ай 6“ чип, допълва Блумбърг

Мъск допълва, че очаква тези технологии „да променят света по положителен начин“ – от по-безопасно шофиране до предоставяне на напреднала медицинска грижа чрез хуманоидния робот „Оптимус“.

Въпреки напредъка с новите поколения чипове, Мъск подчерта, че „Тесла“ търси нови специалисти.