20 въпроса помагат за професионален успех през новата година

С тях ще направите изводи за постиженията и удовлетворението си, а после ще формулирате нови цели

"Точният човек" е специален проект на "24 часа" за професионалния успех, растежа в кариерата, личностното развитие, отношенията на работното място, за добрите практики на работодателите, за новини от HR сектора и мениджмънта, за пазара на труда и свободни работни места.

Не краят на годината, а началото на новата, след като отминат празниците, е точното време за равносметка - какво сте искали, какво реално сте постигнали и към какво се целите през 2026-а в професията си.

Според психолозите в края на изтичаща година повечето хора не могат да бъдат обективни. Някои се настроиват приповдигнато заради празниците и си дават по-високи оценки. На други не им се мисли критично тъкмо за да не си развалят празниците.

Освен това равносметката е обобщение и не бива да я правите под влияние на отделен факт като липсата 13-ата заплата, коледен бонус или незадоволителния му размер. Трябва да вземете предвид много факти, обстоятелства, събития в тяхната взаимовръзка.

Ако работите в компания, в която шефовете правят някакъв вид годишна оценка на служителите, може тя да ви помогне да си дадете сметка накъде върви кариерата ви. Нужно е обаче време спокойно да осмислите атестацията. Не бива да позволявайте обида или похвала да диктува решението за целите ви.

Важно е какво смята началникът ви. Но още по-важно е как се оценявате и чувствате вие самите. Дори той да е много доволен от вас, да ви обсипва с комплименти и да ви обещава повишение в скоро време, ако вие не сте удовлетворени, заслужава да мислите за промени. Те са сериозна работа и решения за тях се взимат на трезва глава.

Специалистите съветват да се съсредоточите върху оценката на две неща, които да са приоритет при анализа ви.

Първото е дали на това работно място имате достатъчно възможности за професионално развитие. Ако не научавате нищо ново било заради позицията, на която сте, било заради компанията, която тъпче на едно място, много рискувате да изостанете в квалификацията си. А това намалява перспективите ви, когато поради някакви причини се наложи да си търсите друго място или пък тук изискванията се променят.

Второто е точно удовлетворението. Човек не се труди само за пари и издигане в йерархията. Ако работата не ви прави щастливи, ако тръгвате всяка сутрин към работното си място като към голгота, трябва да бягате от тази компания или дори от тази професия. Иначе се саморазрушавате.

Затова специалистите препоръчват при равносметката да си поставите и честно да си отговорите на по-философски въпроси.

Първите 10 са за изминалата година. Те ще ви помогнат да си направите изводи, преди да формулирате нови цели.

1. Кои са трите най-интересни неща, които научих?

2. Коя беше силната лична черта, която използвах, и какво спечелих от това?

3. Кое е постижението, с което се гордея?

4. Какво започнах и не го довърших?

5. Какво опитах и се провалих?

6. Кой беше най-предизвикателният момент?

7. Каква трудност срещнах повече от веднъж и защо?

8. Какво ми беше много трудно преди година, а сега не е?

9. Ако можех да променя едно нещо, което се случи през миналата година, какво би било то?

10. Ако пишех мемоарите си, какво щеше да има в главата за 2025-а?

Можете да си зададете и още подобни въпроси, но целта им не е да направите подборен и детайлен отчет, а да вникнете в себе си - да разберете какво ви прави щастливи, защото с тези неща се измерва успехът и в работата, и в личния живот.

Ако постижението на миналата година е, че получихте по-висока длъжност, повече пари, по-голямо влияние, и сте доволни от това, вероятно си заслужава да продължите да работите в тази посока. Но ако те ви струват огромно напрежение и липса на време за семейството, може би целта трябва да е да измислите как да си върнете точно тях.

Като опитате да опознаете себе си през недовършените неща, грешките, повтарящите се трудности, ще ви бъде по-ясно върху какво да се съсредоточите през следващата година.

10-те въпроса за 2026 г. също е по-добре да са философски. Като си отговорите какво искате да постигнете, за да чувствате, че живеете по-щастливо, ще разберете какво трябва да промените и какви усилия трябва да положите, за да се случи.

Какъв съвет бих дал на друг човек от опита, който натрупах през миналата година? Ако можех с магическа пръчка да придобия едно умение, какво би било то? Кои три неща ми е любопитно да опитам през 2026 година? Кой е човекът, когото бих искал да опозная по-добре и защо? Кои са трите проблема, които ми се струват трудни днес, а в края на 2026 г. не бих искал да съществуват? Какво от опита през 2025-а ще ми помогне в това? Кое е постижението, с което бих искал да се гордея в края на 2026-а? То ще накара ли да се гордеят и хората, които смятам за най-важни в живота ми? Какво е онова нещо, от което бих искал да стана част и да запомня завинаги? Кои са петте думи, с които бих искал да опиша 2026 г. в края й?

Всички тези въпроси според специалистите водят не само към решение дали да останете на тази работа или да я смените, а тъкмо към равносметка и план за вашето професионално и личностно развитие. То е същественото и определя целите. Конкретното решение е само стъпка, която ви води в главната посока. Може да не сменяте работата, въпреки че имате недоволства от нея, за да използвате 2026 г. за повишаване на квалификацията си. Може и да започнете да си търсите друго място, защото тук затъвате в затъпяваща рутина. При всички положения трябва да мислите в перспектива и тя не е само следващата година.

Към целта с малки стъпки, но редовно

Експертите обясняват, че след като сте си поставили правилните въпроси и сте си дали правилните, т.е. честните отговори, идва ред да си формулирате цели.

Определете какво се стремите да постигнете в работата си през тази година и планирайте как да действате. Именно планът за действие е разликата между цел и мечта.

Когато имате амбиция да получите по-висок пост примерно, не става бързо. Не забравяйте препоръката, че дългосрочната цел трябва да структурирате в по-малки цели, които постепенно да постигате.

Освен че във всеки ефективен план има стъпки, водещи към крайната точка, като си определите какво ще постигнете примерно до март, работите за добрата си психологическа нагласа и намалявате риска да се уморите от преследването на целта си. Когато сте си набелязали коти по пътя, покоряването им ви носи удовлетворение и ви мотивира да продължавате към голямата си амбиция.

Несъмнено ще имате успех през 2026-а, като свикнете да определяте приоритети и да казвате "не". Не можете да свършите всичко наведнъж и ако не си организирате работата правилно, резултатите няма да са качествени, а вие ще сте все претоварени. Всекидневно определяйте важното и спешно, старайте се да свършите точно него.

Щом някой ви тласка към нещо, което ще ви отклони от важното и спешното, откажете. Мнозина се провалят, защото не знаят как да заявяват "не", особено на шефа. Променете тази своя психология и смело се мотивирайте защо не можете да поемете още една задача или защо тя не е по-приоритетна от онези, с които вече се занимавате.

