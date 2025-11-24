ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Барселона" иска бразилец от отбора на Неймар

Времето София 10° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/21775757 www.24chasa.bg

Курсът на еврото леко се повишава спрямо щатския долар тази сутрин във Франкфурт

1908
Курсът на еврото спрямо щатския долар леко нарасна. СНИМКА: pixabay

Курсът на еврото спрямо щатския долар леко нарасна в междубанковата търговия във Франкфурт тази сутрин, съобщават германски сайтове за финансова информация, цитирани от БТА.

Единната европейска валута се котира за 1,1526 долара, което е с 0,1 на сто над нивото при затварянето на петъчната сесия.

Европейската централна банка определи в петък референтен курс от 1,1520 долара за евро спрямо 1,1514 долара в четвъртък.

Индексът на щатския долар, проследяващ курса на американската валута спрямо кошница от основни чуждестранни валути, днес се задържа над нивото от 100 пункта. Индексът на долара се е повишил с близо 4 на сто от края на юни, когато се срина с почти 11 на сто, което бе най-значителният му спад за първо полугодие от 70-те години на миналия век.

Курсът на еврото спрямо щатския долар леко нарасна. СНИМКА: pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Финанси

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Цветанка Минчева: Плащайте с карта в първите дни на 2026 г.