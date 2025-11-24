Акциите на европейските отбранителните компании продължават да спадат

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Понижения тази сутрин регистрират книжата на европейските отбранителни компании на фона на перспективите за край на войната в Украйна, предаде БТА.

САЩ и Украйна обявиха снощи, че са изготвили „актуализирана и усъвършенствана" рамка за мир за прекратяване на войната с Русия. Новата версия съдържа промени спрямо изготвения по-рано план от администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп, който бе възприет от Киев и неговите съюзници като твърде благоприятен за Москва.

Индексът, включващ книжата на най-големите европейски отбранителни компании Europe Total Market Aerospace & Defense, отслабна с още 0,8 на сто, след като спада с 3 на сто в петък.

Основните борсови индекси в Европа пък се движат възходящо в началото на новата седмица, тъй като инвеститорите очакват спад на лихвите в САЩ идния месец, предаде Си Ен Би Си.

Франкфурсткият индекс DAX скочи с 249,54 пункта или 1,08 на сто до 23 341,41 пункта към 10:45 часа българско време.

В Лондон FTSE 100 се повиши с 44,57 пункта или 0,47 на сто до 9584,28 пункта, а парижкият САС 40 - с 28,21 пункта или 0,35 на сто до 8010,86 пункта.

В Милано FTSE MIB обаче записа намаление с 126,29 пункта или 0,3 на сто до ниво 42 535, 38 пункта.

Общоевропейският индекс Stoxx 600 расте с 0,52 на сто до 565,01 пункта.

Най-силно представяне записаха тази сутрин акциите на банковите дружества и технологичните книжа, които отчетоха ръст с над 1 на сто, докато индустриалните компании поскъпнаха с 0,6 на сто.

Акциите на германският фармацевтичен и агрохимичен гигант „Байер" (Bayer) скочиха с над 10 на сто след публикуването на положителни резултати от проучване за въздействието на своя експериментален антикоагулант асундексиан.