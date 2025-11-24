Министърът на иновациите Томислав Дончев освободи шефката на агенцията за инвестиции

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Министърът на иновациите и растежа Томислав Дончев освободи Мила Ненова от поста изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции (БАИ).

Това става ясно от съобщение, публикувано на сайта на министерството.

На нейно място като временно изпълняващ длъжността е назначен Ангел Иванов, който до момента беше заместник изпълнителен директор.

Иванов има дългогодишен управленски опит в държавната администрация, включително в сферата на инвестициите, дигитализацията, европейската интеграция и като ръководител на Службата по търговско-икономическите въпроси (СТИВ)–Москва. Бил е и съветник по икономически, социални и европейски въпроси в Министерския съвет. В частния сектор професионалната му дейност обхваща външната търговия, организацията и управлението на бизнес структури, както и продажбата на активи.

Завършил е магистърска степен по „Международни икономически отношения" в Московския държавен институт за международни отношения (МГИМО) и немската гимназия в Ловеч.

Владее английски, немски и руски език.