2,8% от тока в България през миналото денонощие е от вятър, в Европа - 27%

Вятърната енергия осигури 27% от тока в Европа през изминалото денонощие. СНИМКА: Пиксабей

Делът на електроенергията от вятърни централи в Европа през изминалите 26,9 на сто, съобщи БТА по данни на днешния бюлетин на платформата WindEurope Power Numbers.

Вятърни турбини, разположени на сушата, са произвели 22,1 процента от общото количество електроенергия (1,172 гигаватчаса), а на морските вятърни паркове се падат 4,9 процента (166 гигаватчаса) от нея.

Страните в Европа с най-голям дял на вятърната енергия в общия електроенергиен микс през последното денонощие са Дания (102 процента), Ирландия (70 на сто) и Германия (51,8 процента). В България делът е 2,8 на сто.

Най-значителни количества електроенергия от вятър са произведени в Германия (681,9 гигаватчаса), Испания (275,2 гигаватчаса) и Франция (241,1 гигаватчаса), сочи още справката. В България вятърните турбини са произвели 2,6 гигаватчаса.

