Природният газ на "Газов хъб Балкан" се търгува по 58 лв. за мегаватчас

Цените на декемврийските фючърси на природния газ на хъба TTF в Нидерландия в момента са 29,390 евро за мегаватчас. Това показват данните от международната борса ICE към 11:15 часа българско време, предаде БТА. Днешната търговия започна от 29,950 евро за мегаватчас, докато вчера борсата затвори при 30,198 евро за мегаватчас.

В България цената на природния газ на платформата на "Газов хъб Балкан" в сегмента "ден напред" с ден за доставка за днес, 24 ноември, е 58,44 лева за мегаватчас, като поскъпва с 1,33 на сто. В сегмента "в рамките на деня" борсата вчера е затворила при 57,42 лева за мегаватчас. Референтната цена в този сегмент за днес е 58,44 лева за мегаватчас.