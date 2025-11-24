Проучване: Бизнес климатът в Германия се влошава през ноември

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Настроенията сред компаниите в Германия се влошават през настоящия месец, съобщи мюнхенският икономически институт „Ифо" (Ifo), който изпрати до БТА заключенията от най-новото си проучване.

Индексът на бизнес климата на „Ифо" спада до 88,1 пункта през ноември спрямо 88,4 пункта през октомври, отчитайки по-песимистичните очаквания сред германския бизнес. От друга страна, компаниите оценяват настоящата си бизнес ситуация като малко по-положителна. Те обаче не смятат, че възстановяването на бизнес климата ще настъпи скоро.

В промишлеността настроенията отслабват допълнително този месец. Германските производители са по-скептични за идните месеци. Те отчитат по-малко входящи поръчки. Текущите им бизнес условия обаче леко се подобряват.

В сектора на услугите бизнес климатът отново се подобрява, сочи проучването. Доставчиците на услуги оценяват настоящата ситуация като малко по-положителна през ноември, но очакванията им за перспективите спадат.

Бизнес климатът в сектора „транспорт и логистика" в Германия отбелязва значително намаление, а в търговията – спада по-умерено, докато в туризма нараства осезаемо.

В строителството показателят отбеляза понижение, макар че настоящата ситуация за строителните компании показва тенденция на растеж, очакванията за бъдещето отново са по-песимистични. Водещ фактор затова остава слабото търсене, смятат експертите.