Бившият партньор на Джорджо Армани поема управлението на компанията

Лео Дел'Орко, дългогодишният най-близък сътрудник, доверен човек и партньор на покойния дизайнер Джорджо Армани, официално застава начело на едноименната компания и акционерно дружество. Той поема ролята на председател и законен представител на групата. Едновременно с това той оглавява и фондацията „Джорджо Армани", която играе ключова роля в новата структура на компанията. До него в управлението застава Джузепе Марсочи, избран единодушно за главен изпълнителен директор. При основни решения, включително банкови отношения, финансирания до 2 млн. евро и кадрова политика с бюджет до 1,5 млн. евро, Марсочи ще се нуждае от съвместен подпис и одобрение от Дел'Орко.

Техните назначения идват в момент на бърза и решителна реорганизация, започнала след смъртта на основателя Джорджо Армани на 4 септември. В рамките на по-малко от три седмици след отварянето на тайното завещание на 9 септември, процедурите около наследството бяха финализирани в кантората на нотариус Елена Теренги. Акциите на компанията вече са официално разпределени между наследниците.

Дел'Орко наследява т.нар.акции от категория А, носещи му 30% от правата на ползване и 40% от правата на глас. Племенниците Силвана Армани и Андреа Камерана, които са наследници на акции категории B и D, получават по 15% от правата на ползване и глас. Племенницата Роберта и сестрата на дизайнера Розана Армани, притежаващи акции категории D и E, разполагат с 15% право на ползване, но нямат право на глас. Фондацията, която стои в центъра на бъдещата структура, наследява акции категория F, равни на 10% от капитала, както и пълната собственост върху 90% от капитала, отдаден в ползване на останалите наследници, плюс 30% от правата на глас.

На 28 ноември е насрочено общото събрание на компанията, на което ще бъдат гласувани промени в устава, включително и официалното въвеждане на позицията на вицепрезидент, която ще бъде заета от Силвана Армани, дългогодишната креативна партньорка на своя чичо в разработването на дамските колекции.

След събранието ще бъде свикан първият управителен съвет на „новия курс" на Giorgio Armani S.p.A. Новият борд, в изпълнение на последната воля на Армани, ще упълномощи поне двама финансови консултанти да проучат интереса на групировките LVMH, EssilorLuxottica и L'Oréal за закупуване на 15% от акциите. Продажбата обаче може да бъде извършена едва след 9 септември 2026 г., и трябва да бъде финализирана най-късно до 9 март 2027 г.

Новото ръководство е изправено пред задачата да балансира между опазването на визията на Армани и подготовката на компанията за следващата глава от нейната половинвековна история.