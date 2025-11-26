Да събереш света в 80 думи - не всеки проблем се решава с технологии

Арт инсталацията G80, която прилича на контролен пулт, е създадена от швейцарци и вече е в Стопанския факултет на СУ

Преди месец стана ясно, че планетата ни е достигнала първата си повратна климатична точка. Оказа се, че светът е чукнал и друг “рекорд” - цели 2,7 трилиона долара разходи за война. “Белите дробове” на Земята - амазонските джунгли, продължават да се свиват, а годишната конференция за климата COP30, която се проведе в Бразилия, отмина някак безславно.

Изглежда, че световните кризи никога не свършват, а напоследък сякаш наративът за опазването на планетата отстъпи на други проблеми. Има едно място у нас обаче, където темата е от първостепенно значение - Стопанския факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Преди дни там се проведе конференция, чиято цел е да разпали у младите интерес към устойчивото развитие.

Основната идея зад 5-дневното събитие под наслов “Трансформиране на бъдещето - устойчивост, иновации и управление” е насърчаването на сътрудничеството, вдъхновяване на иновациите и борба с предизвикателствата, пред които е изправено глобалното общество. Част от програмата на конференцията беше интерактивната работилница “Създай своето бъдеще”, която разглеждаше различни сценарии за бъдещето на планетата, а целта пред студентите бе да развият умения за критично мислене и да изследват как устойчивото развитие ще се изменя във времето.

В Стопанския факултет беше открита инсталацията G80 - дело на швейцарското арттрио “Фрагментин”. Създаден през 2014 г. от трима възпитаници на Университета по изкуство и дизайн в Лозана - Лора Нийдер, Давид Коломбини и Марк Дюбоа, с работата си артколективът се опитва да

постави под въпрос влиянието на дигитализацията върху ежедневието на човека

Произведенията на “Фрагментин” изследват склонността на технологиите към контрол и непрозрачност, а също така често са замислени като пространства за дискусия по ключови съвременни теми и проблеми, сред които и изменението на климата.

Студенти от Стопанския факултет се включиха в интерактивната работилница “Създай своето бъдеще”. СНИМКА: ВЕЛИСЛАВ НИКОЛОВ

Артинсталацията G80 не прави изключение. Пред “24 часа” Марк Дюбоа обясни, че произведението, което прилича на голям пулт, изваден от контролна зала, е базирано на концепция, разработена през 70-те години от американския изобретател Бъкминстър Фулер. Тогава в отговор на Втората световна война той създал играта “Световен мир”, с която да се опита да реши всеки проблем по света.

“Той играел с изследователи, студенти, дизайнери и художници - те се опитваха да управляват ресурсите на карта. Така той създаде идеята си, че с науката и изследванията, а по-късно и с информатиката можем да изчислим всичко и да

намерим начин да решим всеки проблем”,

обясни Дюбоа.

По думите на артиста “идеята, че можем да намерим математически модел, който да реши всеки проблем, е малко утопична. Нарича се “технологичен решениенизъм” (techno-solutionism)”. Дюбоа добави, че това е вдъхновило инсталацията: “Понякога мислим, че можем да решим всичко просто като променим някои стойности, но е много по-сложно”.

Марк Дюбоа, който е част от “Фрагментин”, присъства на откриването на G80 в Стопанския факултет. СНИМКА: ВЕЛИСЛАВ НИКОЛОВ

G80 определено провокира. Конзолата има 80 плъзгача, като всеки съответства на даден проблем. В краищата на плъзгачите са знаците + и -, като при всяко местене на един другите започват също да се променят. Това показва, че всеки отделен процес на Земята е свързан с друг, като промяната на един оказва влияние върху всички останали. Сред

важните теми са “качество на въздуха”, “свобода на словото”, “война”, “демокрация”, “миграция”,

“равенство между половете”, “минимална заплата”, “ниво на океана”, “расизъм” и много други.

Дори без човешка намеса артинсталацията остава “жива” и бутончетата се движат нагоре или надолу. Дюбоа посочва, че това представя крехкия баланс между всичко на планетата ни. Друг важен аспект от инсталацията е опростяването, обяснява швейцарецът. “Опростяването на света до 80 думи, които са положителни или отрицателни, е наистина елементарно и ни хареса, че всички тези идеи са редуцирани в един малък панел”.

G80 е постоянна инсталация в Стопанския факултет. СНИМКА: ВЕЛИСЛАВ НИКОЛОВ

Запитан какво ще стане, ако на теория 80 души хванат всеки плъзгач и го настроят на максимсум, Дюбоа посочи, че ще се разкъса връзката между това, което машината представя, и действителността. Той се пошегува, че в социалните мрежи е чел коментари за G80 от рода на: “Дайте ми малко тиксо и ще спася света!”.

За това как са избрали само 80 важни теми, Дюбоа обясни, че първо са обсъдили проблемите заедно с Лора и Давид, след което с кураторите от Съмърсет Хаус в Лондон, където G80 е била изложена за първи път през 2023 г. като част от изложбата “Световни игри”, както и с ChatGPT, преди да отсеят и да стигнат до финалните.

“Добавихме една, която много ми харесва - малко е абсурдна. Става дума за гравитационната константа. Малко по-различна е от останалите, но без нея Вселената не може да съществува. Тя напомня за крехкостта на всичко”, обясни Дюбоа. По думите му друга тема от инсталацията, която провокира, са правата на ЛГБТ общността. “Харесва ми, защото е наистина провокативно в наше време. Когато хората прочетат термина в инстаграм например, странно, но направо полудяват. Не им харесва да виждат такива неща, като че ли е пропаганда”, смята Дюбоа, като допълва, че подобна реакция у хората създава и плъзгачът, до който стои “капитализъм”. “Доста е интересно, че само изборът на няколко думи може да накара хората да реагират много силно”, коментира още той.

Разбира се, и движението без намесата на човешка ръка носи собствен смисъл. “Светът се движи постоянно. Така че понякога трябва да се адаптира, защото нещата се променят въпреки волята на човек - казва Дюбоа. - Можете също така да си представите, че това е само част от по-голям панел. Така че може би продължава на други места, в други умове, в други музеи - може би някой друг някъде движи нещо, а вие нямате контрол над това.”