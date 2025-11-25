Индустриален хъб в Северен Виетнам има интерес към партньорство с Бургас

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Проведеният бизнес форум в морския град е важна крачка към по-интензивни икономически отношения

Старите виетнамски общежития към университета "Асен Златаров" отново може да се напълнят със студенти от далечната азиатска държава.

Това се разбра от среща на зам.-кмета по "Стратегическо развитие, екология, дигитализация и адаптация към климатичните промени" Весна Балтина с посланика на Виетнам Н. Пр. Нгуен Тхи Мин Нгует. На нея са присъствали и председателят на БТПП Тодор Демирков и шефката на общинската дирекция "Икономика и стопански дейности" Ивелина Стратева.

Във фокуса на срещата са били възможностите за задълбочаване на

образователния диалог, културния и туристическия обмен,

както и развитието на логистични връзки и динамични икономически отношения между Бургас и Виетнам. По време на разговора беше подчертано, че Бургас е отворен за активно сътрудничество с азиатската република в различни области – образование, логистика, инфраструктура, пристанищни и морски връзки, иновации, екология и управление на отпадъците, включително и в сферата на изкуствения интелект, природните науки и медицината, казаха от общината.

Припомниха, че в момента Виетнам е една от най-бързо развиващите се икономики в света и се очертава като новия "азиатски тигър". През 80-те години на XX век нейни поданици учеха и работеха в България, включително и в Бургас, за който имат трайни спомени.

Акцент в разговорите са били стратегическите цели на Бургас за

задържане на младите хора в града чрез разкриване на нови работни места,

привличане на инвеститори и развитие на високотехнологични индустрии.

Зам.-кметът Балтина представила възможностите за студентски обмен и обучение на млади хора от Виетнам в бургаските университети, както и за реализиране на съвместни образователни програми.

Освен двата бургаски вуза през последните години много столични висши учебни заведения откриха филиали в морския град, което го прави привлекателен и за студенти от други държави.

"Особено ни радва фактът, че Бургас гледа към партньорство с Виетнам на толкова много нива.

Проведеният Българо-виетнамски бизнес форум в Бургас е важна крачка към по-интензивни икономически отношения", заяви Нгуен Тхи Мин Нгует и изрази надежда за по-тясно сътрудничество с виетнамски градове в близка перспектива.

Посланик Нгует информирала местната администрация, че град Хай Фонг, доскоро традиционно морски център в Северен Виетнам, който има интерес към Бургас, вече се развива като голям индустриален хъб. А това открива допълнителни възможности за партньорства с Бургас.

Обсъдена била и темата за улеснените пътувания с

въвеждането на безвизов престой до 35 дни,

което би стимулирало туроператорските програми и чартърните полети.

Двете страни се обединили около идеята за организиране на дни на Виетнам в Бургас, които да включват кулинарни събития и инициативи за популяризиране на виетнамското изкуство.