Най-скъпата кола за всички времена продадена на търг за 18 млн. евро

На 22 ноември 2025 г., по време на уикенда на Формула 1 в Лас Вегас, RM Sotheby's продаде на търг първия екземпляр на Gordon Murray S1 LM за 20,63 милиона долара (17,9 милиона евро ). Резултатът значително надмина предишния рекорд, поставен от Bugatti Chiron Profilée, представляващ най-високата цена, плащана някога за нов автомобил на търг, който не е за благотворителност.

Търгът привлече допълнително внимание благодарение на експонат, невиждан досега на автомобилна разпродажба. Освен това за допълнително шоу S1 LM долетя на мястото на търга като прелетя над Лас Вегас с хеликоптер по време на наддаването. Тази експониция привлече както присъстващите в аукционната зала, така и зрители от цял ​​свят, изостряйки конкуренцията за първия от петте налични екземпляра.

Шелби Майърс, ръководител на отдела за частни продажби в RM Sotheby's, подчерта, че за разлика от McLaren F1 , S1 LM не е сериен продукт, а конструкция, разработена без ограниченията на масовото производство и без технически компромиси. Ограничената серия от пет екземпляра представлява още един фактор за позиционирането на автомобила на международния колекционерски пазар.

Автомобилът Gordon Murray Automotive S1 LM е вдъхновен от McLaren F1 LM и е разработен за 30-годишнината от победата на F1 GTR в Льо Ман през 1995 г. За много колекционери F1 LM се смята за непреходен еталон. S1 LM е единственият модел, който продължава тази техническа и концептуална линия под ръководството на Гордън Мъри. Автомобилът се задвижва от 4,3-литров V12 двигател Cosworth, който осигурява 700 к.с. при 12 100 об/мин и е комбиниран с шестстепенна ръчна скоростна кутия.