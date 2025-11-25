Правителственият вертолет кацна в Горна Оряховица - купи го нов концесионер на летището

Атрактивната сделка за правителствен вертолет, купен от състоятелен бизнесмен, на практика осветли новината, че летището в Горна Оряховица е с нов концесионер.

Кирил Кленовски, който чрез фирмата си "Уотър Стоун" спечели търга за държавния Ми-8, наеман преди това за екшъни, е действителният собственик на "Гражданско летище Горна Оряховица 2016" АД - дружеството, концесионер на държавното летище. Това показва справка в Търговския регистър.

На 12 ноември е вписана смяната на собствеността. Така компанията "Кристална вода", която се свързва бизнесмена с Румен Гайтански - Вълка, излиза от концесията и нейните активи и пасиви поема Кленовски -

бизнесмен с интереси в оръжейната индустрия и луксозни имоти в София

За 15 декември е насрочено и извънредно общо събрание на акционерите.

Първа точка в него е вземане на решение за "формиране на резерви чрез преоформяне на задълженията по заеми от акционера "Проектна компания Летище Горна Оряховица" ЕООД за периода от придобиване на качеството му на акционер до 31 октомври 2025 г. Размерът на резервите да бъде увеличен с 2,5 млн. до 22,5 млн. лв.", се казва в поканата. При липса на кворум е фиксирана и втора дата за събранието - 30 декември.

Промените в концесията бяха загатнати още през юли, когато синът на Кирил Кленовски – Джордан, замени досегашния изпълнителен директор на дружеството концесионер Анастасия Йовева и това беше отразено в Търговския регистър.

Измести се и седалището на управление – от площад "Георги Измирлиев" 4 в железничарския град на площад "Народно събрание" 11 в столицата.

На този адрес е къщата на някогашния кмет на София д-р Димитър Моллов, сега собственост на Кленовски. Още 4 фирми с негово участие, регистрирани през 2025 г., се намират в същата сграда.

От транспорното министерство реагираха в понеделник, че знаят за промяната в собствеността на дружеството концесионер, но тъй като то на практика продължава да държи концесията, няма мотив тя да се променя. Засега не се налагало и да се прави извънредна проверка дали концесионерът изпълнява плана си за инвестиции в аеропорта, тъй като последната е правена наскоро и ведомството няма забележки.

Всъщност в момента се разработва план за изваждане от дерогация (частична отмяна на определен закон) на пътническия терминал. Има готов проект за неговия ремонт и се очаква до 1.6 г. летището да започне да поема граждански полети. Всеки момент концесионерът трябва да входира необходимите документи за издаване на строително разрешение за удължаване на пистата с 600 м. Ще се правят нови хангари за ремонт на самолетите. Ще се наема нов персонал по сигурността.

Община Горна Оряховица също се надява да има сериозно участие и петото най-малко международно летище у нас да заработи. Правителственият вертолет Ми-8 Снимка: архив

"Общината ще влезе в концесията с 25%",

обясни пред "24 часа" кметът Николай Рашков.

В края на май той обяви, че нискотарифна авиокомпания има интерес да осъществява граждански полети до Германия и Англия от аеропорта, който от 30 години е със затихващи функции.

"Ryanair са със 7-годишна рамка за граждански полети още от 2026 г. – първо до Германия и Англия. 124 полета годишно и заложени 23 хил. души пътникопоток. На седмата година планират да достигнат 125 хил. души", посочи тогава Рашков. Офертата обаче вече не е актуална.

От 2016 г. летище Горна Оряховица е отдадено на концесия за 35 години. Концесионерът е дружеството "Гражданско летище Горна Оряховица 2016", в което държавата има 5%, а останалите са на "Кристална вода" – компания, близка до Румен Гайтански – Вълка.

Според отчетите 12,9 млн. лева са направените от концесионера досега инвестиции в инфраструктура при заложени по договор 22,4 млн. лева, но за целия период. 3-километровата писта за излитане и кацане, каквато има заложена в договора, все още не е удължена.

Не са направени и декларираните вложения за нова аеронавигационна светлинна система, съоръжения за авиационна сигурност. В отговор на въпроса какво може да се види и пипне за тези 12 млн. лв. инвестиции, през март вече бившата изпълнителна директорка Анастасия Йовева посочи: "Започваме с видеонаблюдението. Голяма инвестиция беше и оградата, предполагам, че тя е видима".

В поддръжката на експлоатационната годност на летището, в това число и персонала, инвестициите са над 18 милиона лева, отбеляза още тя на вековния юбилей на аеропорта.

Във финансовия отчет на дружеството за 2024 г., публикуван в Търговския регистър, се посочва обаче реализирана загуба над 3,3 млн. лв.

Най-голям дял в оперативните разходи заемат възнаграждения и осигуровки за служителите, които са почти 1,05 млн. лв. Следват ги разходите за външни услуги в размер на 832 хил. лв.

В същото време

реализираните приходи са нищожни - 12 000 лева,

от които едва 4 хиляди идват от летищни такси и 6 хиляди - от наземни дейности.

Платено е обаче концесионното възнаграждение за държавата от 101 332 лв. без ДДС за отчетната година. За 8 години от началото на концесията аеропортът отчита 1,543 млн. лв. приходи без ДДС, но в същото време над 19,4 млн. без ДДС разходи до края на отчетната година. Само за 2024 г. те надхвърлят 2,46 млн.лв.

Всъщност опит на Гайтански да се освободи от концесията бе направен още през 2022 г. Тогава швейцарско търговско дружество поиска да влезе в "Летище Горна Оряховица 2016" АД и заяви намерение за придобиване на капиталово участие в концесионера. Тогавашният транспортен министър Николай Събев обаче отказа. От парламентарната трибуна заяви, че имало интерес и от други потенциални инвеститори.