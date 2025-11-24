Транспортният министър подкара първата мотриса “Шкода”, а от април влакът ще вози пътници (Обзор)

През януари ще бъде обявена процедура за влакове за дълги разстояния. Трябват 20

Гроздан Караджов подкара първия произведен за България влак на “Шкода” в завода в Пилзен. Вицепремиерът и министър на транспорта и екипът му дойдоха да нагледат производството на 25 електромотриси, които страната ни възложи на чешката компания след обществена поръчка.

Мотрисата, композирана пред халетата на завода, ще пристигне у нас през януари догодина, след което ще бъде тествана по жп мрежата на България.

“Шкода” и министерството на транспорта подписаха договор през септември миналата година и за 14 месеца първият влак е готов. Това е рекордно къс срок”, каза Петр Новотни, главен изпълнителен директор на “Шкода груп”.

В едно от халетата на завода работници сглобяваха втория и третия влак. В цеха за тестване на превозните средства пък проверяваха метровлакче за софийското метро. При тестовете дори се изписваше, че следващата станция е “Западен парк”. До нея тестваха трамвай за Бърно, а третата машина в халето беше снабдена с батерия.

От “Шкода” заявиха, че са в график и ще успеят с производството на всичките 25 влака до 31 август 2026 г. Точно тогава изтича срокът за усвояване на плащанията по Националния план за възстановяване и устойчивост, по който се финансира този договор.

Караджов коментира, че при чехите няма забавяне, хитруване и шикалкавене.Той очаква от април догодина първите мотриси на “Шкода” вече да возят пътници у нас. Доставките ще бъдат по два влака на месец.

От миналия месец по релсите у нас се тества влак на френската “Алстом”. Заради сивия си тестови цвят тя бе наречена Дарт Вейдър - на името на един от знаковите герои във филмовата поредица “Междузвездни войни”.

Френската компания трябва да достави за България до август догодина други 35 електрически мотриси за средни разстояния. Очаква се първите влакове от “Алстом” да пристигнат в България през май-юни, каза пред журналисти Караджов.

25-те електромотриси на "Шкода" са за пътуване по най-късите разстояния, до 2 часа, това са крайградски и регионални превози. Следващите, които ще дойдат, 35-те влака на "Алстом", са за регионални и средни разстояния. Те биха покрили София-Бургас с голям зор, по каталог са комфортни за 4,30 часа максимум. Докато сега разстоянието от София до Бургас влакът взема 5,30 часа. След 2029 г., когато пътуването падне на 4 часа, те ще могат да осигурят комфорт, заяви вицепремиерът Караджов.

За третите, които са за дълги разстояния, вероятно ще пуснем през януари процедура с неосигурено финансиране. Към края на годината България ще кандидатства са финансирането им, заяви вицепремиерът. Според него железопътната реформа е изключително добре оценена от Европейската комисия, тя е склонна да продължи да инвестира в нея. Караджов уточни, че железницата има нужда от 20 такива влака. При тях отстоянията между седалките са по-големи, самите кресла са по-комфортни, има повече място за багаж. Те дават възможност пътникът да прекара 5-6 часа във влака. Има първа класа, бистра, интернет, масички за компютър на всяко място.

Ще може да се кандидатства за финансирането им по програма "Транспортна свързаност" или по "Социалнен климатичен фонд".

Климатиците на 76-те немски вагона, купени втора ръка, ще бъдат основно реконструирани, за да работят при българските климатични условия.