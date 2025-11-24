Гроздан Караджов: Първият нов електрически влак „Шкода“ пристига у нас през януари 2026 г. (Снимки)

Първият нов електрически влак „Шкода“ ще пристигне в България през януари 2026 г., а от април ще започне да обслужва пътници. До август 2026 г. страната ще получи всички 25 нови влака. Това заяви вицепремиерът и министър на транспорта Гроздан Караджов на посещение в завода на „Шкода“ в Пилзен, Чехия, съобщиха от пресцентъра на министерството.

„Само 14 месеца след подписването на договора вече имаме първи готов влак за България. Още 11 са в напреднала фаза и предстои да бъдат завършени в идните месеци. Ще получим без забавяне това, за което сме платили – и което българските граждани заслужават“, заяви Караджов. Първият влак ще пристигне през януари и ще премине задължителни тестови изпитания, които ще продължат няколко месеца

Министърът допълни, че първият влак ще пристигне през януари и ще премине задължителни тестови изпитания, които ще продължат няколко месеца. Междувременно ще бъдат доставени още два влака, а изпитанията ще се провеждат в различни конфигурации – в двойни и тройни състави. Новите „Шкода“ ще бъдат тествани върху почти цялата железопътна мрежа, аналогично на влаковете от другия модел, произвеждан от франската „Алстом“. От април влаковете ще започнат да обслужват пътници по българските маршрути. Доставката на новите мотрисни влакове се извършва по договор с „Шкода Транспортейшън“ и „Шкода Вагонка“

Караджов подчерта високото качество и модерните технологии в производството. „Информационните табла ще са на български и английски език. Ниските подове улесняват качването на хора с намалена подвижност, всеки влак разполага с по две механични рампи за инвалидни колички и адаптирана тоалетна за хора с намалена подвижност. Влаковете разполагат с Wi-Fi, 333 седящи места и поне толкова за правостоящи. Това са удобства, които българските граждани чакат от години“, посочи Караджов.

От пресцентъра отбелязват, че доставката на новите мотрисни влакове се извършва по договор с „Шкода Транспортейшън“ и „Шкода Вагонка“. Общата стойност е над 639 млн. лв. без ДДС, изцяло финансирани от европейски програми. Основният договор за 20 влака е на стойност 511,4 млн. лв. без ДДС и се финансира по Плана за възстановяване и устойчивост. Допълнителното споразумение за още 5 влака е за 127,8 млн. лв. без ДДС и се финансира по Програма „Транспортна свързаност“ 2021–2027.

Договорът за доставка на 20 електрически мотрисни влака беше подписан миналата година от служебния министър на транспорта Красимира Стоянова и Петър Новотни, главен изпълнителен директор на "Шкода Транспортейшън". Срокът за доставка е 2 години.

Два месеца по-късно беше подписано допълнително споразумение към договора за доставка на още пет електрически мотрисни влака. Те ще обслужват по-натоварените направления в Северна България, като Русе–Варна, Варна–Горна Оряховица–Мездра, както и маршрути на по-къси разстояния, например София–Сливница–Драгоман.