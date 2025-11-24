Само държавни и общински болници ще ползват трансфера от 500 млн. лв. за вдигане заплатите

Държавният трансфер от 260 млн. евро (508 млн. лева) в бюджета на Здравната каса ще бъде ползван за повишаване на възнагражденията само на медиците в държавните и общинските болници. Той ще бъде целеви и само за заплати, предвиждат внесените от депутати от управляващата коалиция поправки между първото и второто четене на Закона за бюджета на НЗОК за 2026. С парите от този трансфер болниците трябва да постигнат минимална основна заплата от 1860 евро за лекар без специалност и 1550 евро за медицинска сестра.

Това е съществена промяна спрямо внесения от правителството вариант, който предвиждаше с парите от държавния трансфер да се повишат цените на клиничните пътеки и така ресурсът да бъде ползван от всички болници: държавни, общински и частни, без гаранции, че парите ще отидат за увеличение на заплатите. Заради постоянните обрати и маневри на управляващите, които държат до последно здравния сектор в неведение за увеличението на възнагражденията, за тази седмица са планирани два здравни протеста, първият от които - на младите медици е тази вечер пред Министерството на здравеопазването.

Сега депутати от управляващата коалиция предлагат условията и редът за извършване на плащанията да се определят с правила, приети от Надзорния съвет на НЗОК след съгласуване с министъра на здравеопазването. От парите ще се ползват всички държавни и общински болници, включително ведомствените ВМА, МВР и Транспортна болница и болниците към затворите.

Правилата трябва да съдържат критерии за определяне размера на средствата и разпределянето им по лечебни заведения, размер на средствата по лечебни заведения, ред за предоставяне на необходимата информация от лечебните заведения и др. Уточнено е, че от трансфера от 260 млн. евро НЗОК ще прехвърли обратно 30 млн. евро към МЗ за заплатите на медиците в държавните структури: Спешна помощ, държавните психиатрични болници, кръвните центрове и др.

Изрично се посочва, че получените средства болниците ще имат право да изразходват само за заплати.

За по-опитните лекари и медицински сестри се посочва, че минималният размер на основните месечни трудови възнаграждения се определя в зависимост от тяхната квалификация. Персоналът с по-висока квалификация следва да получава по-висок размер от минималния праг, който е 1860 евро за лекар без специалност и 1550 евро за медицинска сестра, пише Mediapool.

Предложените от управляващите промени предвиждат още Министерството на здравеопазването да създаде и поддържа национален електронен регистър на незаетите длъжности в лечебните заведения. Регистърът ще съдържа броят на незаетите места за медицински специалисти и специализанти по специалности и размера на предлаганото възнаграждение за съответната незаета длъжност. Регистърът ще се публикува на сайта на МЗ и ще се актуализира ежеседмично.

Друго предложение е от 2026 година личните лекари също да дават достъп на пациентите до електронното им здравно досие на мобилно устройство, като за целта НЗОК ще им плаща еднократна такса от 5 евро. Промяната ще влезе в сила от април 2026 година. Досега достъп на гражданите до електронните им здравни досиета даваха служители на Регионалните здравни инспекции и "Информационно обслужване".