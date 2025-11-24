Amazon ще инвестира 50 млрд. долара в инфраструктура за AI правителството на САЩ

„Амазон уеб сървисиз“ (Amazon Web Services - AWS), подразделение на американския гигант „Амазон“, инвестира до 50 милиарда долара в центрове за данни, специализирани за системи с изкуствен интелект (AI), и суперкомпютри, които да бъдат използвани от американското правителство, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Началото на проекта е планирано за 2026 г. и според ръководителя на „Амазон уеб сървисиз“, Мат Гармън, той трябва да ускори работата на правителството на САЩ „в неговите ключови мисии - от киберсигурността до откриването на нови лекарства“, посочва в съобщение Мат Гармън, ръковдотителят на „Амазон уеб сървисиз“.