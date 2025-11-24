Предлагат тотото да бъде дадено на концесия за 15 години

Единственото хазартно дружество с право да организира лотарийни игри след последните промени в Закона за хазарта от 2020 г. - държавният Български спортен тотализатор да бъде даден на концесия за срок от поне 15 години. Това е записано като предложение за промени между двете четения на проекта за държавния бюджет за следващата година.

Подписи под предложението са сложили депутатите от ГЕРБ - Костадин Ангелов, ДПС - Йордан Цонев и БСП - Драгомир Стойнев.

Подобна идея изложи и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в края на март след гафа с число 41 в играта "5 от 35". Тогава той заяви, че е време да се мисли за концесия на тотото. При гафа лидерът на ДПС Делян Пеевски пък поиска и получи смяна на ръководството на тотализатора.

Според изложените мотиви и аргументи идеята е избраната компания да поеме "цялостната дейност по организиране на хазартните игри на държавното дружество". Тя ще бъде избрана според мотивите "по прозрачен и състезателен начин" и процедура за определяне на концесионер, организирана от Министерството на младежта и спорта. Именно министърът на младежта и спорта трябва да сключи съответния концесионен договор и да следи за контрол на неговото изпълнение.

В момента министър на ведомството е Иван Пешев от квотата на БСП. Според текстовете министърът трябва да започне процедура за проучване на интереса до края на март 2026 г.

Предвидено е концесията да може да бъде възложена само на местно юридическо лице или на чуждестранно юридическо лице с регистрирано място на дейност в България, съобщава "Дневник".

В мотивите депутатите изтъкват, че на фона на засилена конкуренция и активно навлизане на пазара в България на онлайн залаганията на държавното дружество му липсват ноу-хау, пазарен опит и финансов ресурс. В резултат на това то не можело да постигне поставените му цели, включително привличане на повече играчи към форми на хазарт с по-нисък социален риск и да обезпечи необходимите средства за развитие на спорта в България.

Депутатите допълват, че въпреки че тотализаторът е монополист в лотарийните игри след законодателните промени от 2020 г., с които частните лотарии на Васил Божков бяха забранени, той не е водещ хазартен оператор. От това те правят заключение, че дружеството "самостоятелно не може да постигне ръст на приходите и пазарен дял, адекватен на потенциала на неговото изключително пазарно положение".

Предложението предвижда 10% от внесения корпоративен данък от концесионера да бъде предназначена за спорт.

Приходите от концесионното възнаграждение ще постъпват по бюджета на Министерството на младежта и спорта. С промените се предлага 30% от концесионното възнаграждение да се разходва за издръжка на спортни клубове и федерации.

"Концесията за услуги е законосъобразният и правно необходим и икономически целесъобразен инструмент за бъдещото развитие на хазартните игри, организирани от държавата", пише още в мотивите.

Концесионерът ще придобие правото да ползва всички пунктове за залози, системи, оборудване и интелектуална собственост на спортния тотализатор.

Депутатите дават пример за предложението си с практика в Гърция, Италия и Малта и с решение по дело в Съда на Европейския съюз, което подкрепяло модела на единствен концесионер на хазартни игри.

Справка в Търговския регистър показва, че през 2023 г. постъпленията на тотото са били 394 млн. лв. Като печалби на участниците са върнати 206 млн. лв. Платени са държавни такси за хазарт в размер на 59 млн. лв., а преведените отчисления към спортното министерство са още почти 50 млн. лв.