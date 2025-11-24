Европейските борси затвориха разнопосочно

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Водещите индекси на европейските борси приключиха разнопосочно днешната сесия на фона на оптимизма, че Управлението за федерален резерв (УФР) на САЩ ще намали лихвите през декември, предаде Си Ен Би Си.

Във Франкфурт DAX е нагоре със 147, 31 пункта или 0,64 на сто до 23 239,18 пункта, а парижкият САС 40 се понижи с 22,98 пункта или 0,29 на сто до 7959,67 пункта, пише БТА.

На Лондонската фондова борса FTSE 100 загуби 4,8 пункта или 0,05 на сто до 9534,91 пункта.

Общоевропейският индекс Stoxx 600 се увеличи с 0,78 пункта или 0,14 на сто до 562,88 пункта.