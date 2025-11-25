"Шкода" в България: първо с 25 нови влака, след това с депо, по-късно може и завод

България е в много добра позиция има завод на "Шкода", в който да се сглобяват влакове. Това каза пред български журналисти в Пилзен Петр Новотни, главен изпълнителен директор "Шкода Груп".

След сделката за 25 електромотриси, които чешката компания произвежда за България (през януари ще бъде доставен първият, който ще започне тестове по жп мрежата, за да получи сертификат), компанията наема депо в София и обмисля поетапно влизане в страната ни.

Новотни разработи схемата за присъствието на "Шкода" у нас като заяви, че това ще става стъпка по стъпка.

"Започва се с обслужването (на влаковете). Екипите се учат чрез дребните ремонти и опознават техниката. После се развиват и се преминава към сглобяване. Виждам потенциал за сглобяване и също за производство на ключови компоненти за региона", каза той. Спомена още, че може да става дума и за част от задвижващите системи на влаковете.

"Първо сключихме договор за наем на депо, което да обновим и да инвестираме в него милиони евро, за да го направим технологично подходящо. И после можем да преминем към втората стъпка и да видим дали да изградим мощности за сглобяване, а след това идва въвеждането в експлоатация", поясни още главният изпълнителен директор на "Шкода Груп".

Той заяви, че вижда възможности в Източните и Западните Балкани. "Моето първо намерение е наистина да дойдем в Югоизточна Европа и да създадем мощности там. Това може да е България".

Тези намерения са обсъждани с вицепремиера и министър на транспорта Гроздан Караджов. От министерството потвърдиха за такива разговори. Преди месеци Новотни се е срещнал и с премиера Росен Желязков, с когото са обсъждали темите в тази област.

По повод доставката на новите влакове Новотни заяви, че цялата компания работи с приоритет за България. "А скоро, надявам се, и за целия регион", допълни той.

"Много се радваме да съобщим, че няма абсолютно никакви забавяния. И това е изключително. Защото, ако погледнете, не искам да споменавам конкуренти, но много производители имат проблеми с капацитета. Ние инвестирахме през последните години и увеличихме капацитета. И сме напълно готови да представим първият влак, след 14 месеца, което е изключително. Защото обикновено не се случва толкова бързо – да дойдете и да направите всичко за 14 месеца. Така че съм много щастлив, че нашето присъствие в България върви по график".