Експерт: Икономиката се движи от администрацията. За да спре, някой трябва да си сложи главата в торбата

След няколко месеца очаквам да говорим и за промяна на ДДС, прогресивно облагане, даже увеличаване на пенсионна възраст, предвижда предприемач

В последните години управляващите продължават да правят това, което правят, въпреки коментарите и критиките. Икономиката започва да се движи и управлява от държавата и администрацията. Дал си на хората пари и вече не можеш да ги изтеглиш, защото си зависим от тях. За да се прекрати това, някой трябва да си сложи главата в торбата.

Това коментира Михаил Кръстев, изпълнителен директор на Съюза за стопанска инициатива, по повод бюджета на държавата.

Докато философията на бюджета не се промени, цифрите нямат никакво значение, защото той не се изпълнява. Оставаме с впечатление, че всички са недоволни от този бюджет, но никой не иска да промени философията, каза още Кръстев по Нова телевизия.

И зададе въпросите - защо са незаети незаетите места в администрацията, има ли нужда от тях. А на други места има нужда от тях, но трябва да се наемат специалисти, дори и на по-високи заплати. В момента администрацията не се справя.

Според финансовият анализатор Преслав Райков предните години също са довели до този бюджет. Той е 8-ми подред с 3% дефицит и 5-та година, в която не успяваме да направим нещо, което ще допринесе дългосрочно за икономиката. Вече дойде моментът, в който бизнесът започна да плаща за това. Много е лошо да искаш да тичаш напред, докато гледаш назад, защото може да се блъснеш някъде.

Аз съм съгласен да се вдига данъчно-осигурителната тежест, ако получаваме нещо в замяна, но това сега не е така. Дава ни се повече админситративен разход за системи, които в голямата си част не са ефективни и спъват ефективна система - бизнеса, който и без това се чуди какво да направи, за да се конкурира със света, смята Райков. Това, че използваш дълг като инструмент, като цяло не е лошо, лошо е, когато не го използваш правилния начин, а това вече се случва 5 години, обясни той.

Въпросът с реформите седи на масата от години, но никой не смее да ги предприеме. Днес говорим за вдигане на данъци, за да прибегнат до това, проблемът е един – няма пари, но наливането на пари без реформи не води до нищо добро. След няколко месеца очаквам да говорим и за промяна на ДДС, прогресивно облагане, даже увеличаване на пенсионна възраст, смята пък предприемачът Таня Скринска.

И поясни, че в обществото остава усещането, че ще бръкнем в джоба на работодателя. А всъщност се бърка в джоба на всеки един служител в частния сектор. България е страна на микро- и малкия бизнес, един куп самоосигуряващи се хора - тези хора се ощетяват през данък дивидент.