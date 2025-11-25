ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Рафаел Надал даде житейски съвети на звездата на "...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/21782217 www.24chasa.bg

Вятърните турбини са произвели 21% от електричеството в Европа през изминалото денонощие

780
Вятърните турбини са произвели 21% от електричеството в Европа през изминалото денонощие. СНИМКА: pixabay

Делът на електроенергията от вятърни централи в Европа през изминалите 24 часа е 20,6 на сто, сочат данни от днешния бюлетин на платформата WindEurope Power Numbers, предаде БТА.

Вятърни турбини, разположени на сушата, са произвели 18 процента от общото количество електроенергия (1,172  гигаватчаса), а на морските вятърни паркове се падат 2,6 процента (166 гигаватчаса) от нея.

Страните в Европа с най-голям дял на вятърната енергия в общия електроенергиен микс през последното денонощие са Дания (61,2  процента), Португалия (55 на сто) и Испания (53,7 процента). В България делът е 2 на сто. 

Най-значителни количества електроенергия от вятър са произведени в Германия (395,1 гигаватчаса),  Испания (385,9 гигаватчаса) и Франция (216,9 гигаватчаса), сочи още справката. В България вятърните турбини са произвели 1,9 гигаватчаса.  

Вятърните турбини са произвели 21% от електричеството в Европа през изминалото денонощие. СНИМКА: pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Икономика

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Цветанка Минчева: Плащайте с карта в първите дни на 2026 г.