В София се проведе конференция за икономическо, търговско и културно сътрудничество между България и провинция Съчуан

На 24 ноември в Китайския културен център в София се проведе конференция за икономическо, търговско и културно сътрудничество между провинция Съчуан и България, съобщи КМГ.

Еднодневното събитие, организирано от Съчуанската мрежа на неправителствените организации за международен обмен (SNIE), събра институции и компании от Съчуан, както и техните потенциални български партньори.

Лиу Дзие, вицепрезидент на Китайската мрежа на неправителствените организации за международен обмен (CNIE) и президент на SNIE, призова двете страни да използват възможностите, които предлага българският селскостопански сектор и стратегическото положение на страната като търговски коридор между Азия и Европа, за да стимулират и разширяват търговията с висококачествени земеделски продукти, да реализират общи проекти в областта на зелените технологии, чистата енергия и инфраструктурата.

Бойко Таков, изпълнителен директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия заяви, че България цени високо партньорството си с Китай и че двустранното сътрудничество е постигнало осезаем напредък през последните години. Той посочи, че търговията между България и Китай е достигнала над 3,8 милиарда долара само през 2024 г., като провинция Съчуан е допринесла за нея с близо 590 милиона долара.

Ангел Иванов, изпълняващ директор на Българската агенция за инвестиции, изрази увереност, че компаниите, базирани в Съчуан, ще намерят в България надежден партньор за реализиране на проекти с добавена стойност, производство за европейските пазари и създаване на съвместни центрове за развитие и регионални логистични решения.

Кун Лин'ю, икономически и търговски съветник в китайското посолство в България, призова двете страни да разширят практическото сътрудничество в икономиката, инвестициите, научните и технологичните иновации и културата. Това, по думите му, „ще даде по-голям тласък на развитието и реализирането на взаимни ползи".