Със 100 км/ч с електрическа кола по магистралата от София до Бургас, ако искате да стигнете без зареждане

Тест с колко се съкращава пробегът на автомобилите при високи скорости

Бързото шофиране дори и при позволените от закона 130-140 км/ч означава загуба на голяма част от пробега на електрически автомобил. Това го отчитат всеки ден притежателите на електромобили, а и бе доказано на тестове, проведени по време на Eurocharge 2025.

Те потвърдиха, че при скорости от около 120-130 км/ч пробегът на електрическите коли намалява с до 40%. При движение с по-ниска скорост автомобилите на ток могат да достигнат или дори да надхвърлят официално обявения пробег.

Резултатът от Eurocharge 2025, проведен из реални пътища в Европа, е ясен: колкото по-висока е скоростта, толкова по-малък е пробегът. И това не се дължи на факта, че един производител има по-добър контрол върху технологията от друг. Това се отнася за всички електромобили.

Всъщност осемте участващи електрически модела, включително Porsche, Audi и Renault, показаха сходни загуби.

На магистралата

при постоянна скорост от 130 км/ч разходът на ток скоча рязко,

а пробегът намалява с около 40%. Обратно - на второстепенни пътища с ограничение на скоростта от 90 км/ч колите връщат стойностите, близки до официалните данни на WLTP.

Това важи за всички модели. Човек би си помислил, че изобилието от станции за бързо зареждане по главните европейски магистрали (скоро по една на всеки 60 км, както вече се изисква от европейските разпоредби) би улеснило дългите пътувания, но в действителност това не компенсира загубата на ефективност поради скоростта.

Но това не е достатъчно и законите на физиката ни напомнят, че след определена скорост съпротивлението на въздуха се вдига пропорционално на скоростта.

Електрическите автомобили все още са силно критикувани заради пробега си, който мнозина смятат за недостатъчен за техните нужди. За много от шофьорите това не е проблем, защото всекидневно не минават много километри. За тези, които трябва да пътуват по-дълго и редовно използват магистрали, обаче си е неудобство, за което са платили десетки хиляди евро.

Случаят с Renault 4 E-Tech е особено показателен. По криволичещи, хълмисти пътища моделът консумира приблизително 13,8 kWh/100 км, което теоретично позволява пробег от 377 км. По унгарските магистрали обаче (където е проведен тестът) при постоянна скорост и лек насрещен вятър консумацията скача до 23,3 kWh/100 км, намалявайки пробега едва до 223 км. С други думи, скоростта почти стопява наполовина пробега му.

Същото наблюдение важи и за модели, предназначени повече за дълги пътувания, като скъпите Porsche Macan или Audi A6 e-tron Quattro. Тези автомобили са оборудвани с модерни 800V архитектури, но и тук ефективността спада рязко с увеличаване на скоростта.

Дори и луксозни коли като Audi A6 e-tron Quattro "закъсват" на магистралата.

Но какво общо имат 800V архитектурите с всичко това? В действителност 800V системите представляват значителен скок напред в енергийната ефективност. Чрез удвояване на напрежението в сравнение със стандарта 400V производителите намаляват наполовина тока, необходим за доставяне на същата мощност. Резултатът е по-малко генериране на топлина,

намалени топлинни загуби и подобрена обща ефективност на електрическото задвижване

Този подход не само ускорява зареждането, но и оптимизира преобразуването и разпределението на енергията в автомобила. Накратко, 800V не е просто по-бързо зареждане, а позволява по-ниска консумация на енергия на изминат километър.

Тестът Eurocharge 2025 също доказва това. Моделите 800V, като Lucid Air, показват по-добра ефективност: над 800 км пробег при постоянна скорост от 110 км/ч. BMW също разчита на тази технология за бъдещите си поколения: новата платформа Neue Klasse, видяна за първи път в SUV модела iX3, може да се похвали с пробег от 805 км по WLTP.

BMW i5 M60 Touring е със среден разход на енергия от близо 31 kWh/100 км при смесени условия за шофиране.

По-аеродинамичен, iX3 би могъл дори да се конкурира с Lucid Air по отношение на пробега. Тези цифри обаче ще бъдат постигнати само при умерени скорости -

над 110 км/ч никоя технология все още не е успяла да предотврати значително изтичане на енергия

Така че тестовете потвърждават това, което много шофьори вече са наблюдавали в реално време - по магистралите електрическите коли консумират толкова енергия, колкото двигател с вътрешно горене, когато се управляват агресивно. Например BMW i5 M60 Touring е със среден разход на енергия от близо 31 kWh/100 км при смесени условия на шофиране.

Заключенията от теста Eurocharge 2025 са недвусмислени. За да се пътува без много спирания за зареждане на ток при дълги разстояния, е необходимо да се забави и да се поддържа скорост от 100 или максимум 110 км/ч при по-новите модели.

Трябва да се приеме, че докато енергийната плътност на батериите не се удвои и аеродинамиката не се подобри, бързото шофиране с електромобил винаги ще означава пътуване на по-къси разстояния.