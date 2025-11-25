ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вижте какво е състоянието на пътищата тази вечер

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/21783795 www.24chasa.bg

Държавата се кани да купи "Лукойл"

Румяна Дeнчeва

[email protected]

19580
Бургаската рафинерия на “Лукойл”. Снимка: Архив

Финансирането да бъде през Българската банка за  развитие, предлагат депутати от управляващата коалиция

Две предложения между първо и второ четене на бюджета доказват готовност на държавата да придобие акции от „Лукойл". Вносители са Костадин Ангелов - ГЕРБ, Кирил Добрев - БСП, Павела Митова - ИТН и Йордан Цонев – ДПС-НН.

Първото предложение е максималният размер на държавните гаранции догодина да се увеличи с 2 млрд. евро - от 3,8 млрд. на 5,8 млрд. евро. Към него няма мотиви.

Второто предложение на същите депутати гласи „при възникнала необходимост от придобиване на акции или дялове от капитала в случаите по чл.27в ал.5 от Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход".

Ако бъдат приети двете предложения това ще означава, че бюджетът осигурява държавни гаранции и финансиране през ББР за придобиване на активи или дялове от капитала на дружествата на "Лукойл" в България.

След като рафинерията попадна под санкции от САЩ, управляващата коалиция направи поправки в Закона за административното регулиране на дейности, свързани с нефт и нефтопродукти. С новите текстове, депутатите дадоха права на особения управител на четирите дружества на рафинерията у нас да извършва разпоредителни сделки, без при това действията му да подлежат на административен и съдебен контрол.

Държавните гаранции не се включват към дълга на държавата, но тежат като задължение, защото веднага ще се активизират в случай на проблеми с погасяването на заемите на тези, на които са дадени. ББР ще търси погасяването им на финансовите пазари при добри условия, тъй като заемът е гарантиран от държавата.

Бургаската рафинерия на “Лукойл”. Снимка: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Финанси

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Цветанка Минчева: Плащайте с карта в първите дни на 2026 г.