Фалшиви въздушни възглавници убиват

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Има 5 смъртни случая в САЩ, в Европа също може да се поръчат онлайн

Петима души загинаха заради наранявания, причинени от евтини въздушни възглавници на китайския производител DTN Airbags. Компанията твърди, че не продава своите продукти в САЩ, но очевидно това не е така.

Скандалът с надувателите на въздушни възглавници Takata, който засегна до 100 милиона автомобила от десетки производители, продължава да тормози компаниите.

Сега се появява нов подобен проблем. Вместо Япония обаче произходът му е в Китай поне според доклади на американската NHTSA (Национална администрация за безопасност на движението по магистралите).

Организацията твърди, че все по-често в американски автомобили

се откриват евтини, но опасни копия

на маркови въздушни възглавници.

Според вестник “Уолстрийт джърнъл” това се дължи на фалшиви части, които изглеждат като оригиналните, но се продават много по-евтино от реалната цена, понякога дори на една десета.

В резултат на това въздушната възглавница може се надуе твърде бързо и неконтролируемо, което да е причина за нараняване или смърт на пътниците в автомобила.

Според NHTSA това се е случвало седем пъти през последната година, като петима души са загинали. Твърди се, че компресорите на фалшивите въздушни възглавници

съдържат летливи вещества, които може да се запалят

при задействане на еърбега.

Какви точно са конкретните вещества, не се споменава, но това напомня много на влажния амониев нитрат, който е причината за експлозията на компресорите в корпуса на въздушната възглавница Takata.

“Тези фалшиви части често са изработени от нискокачествени материали и е по-вероятно да се повредят, защото са имитации на резултатите от разработката на оригинални продукти”, казва Боб Стюарт, президент на Съвета за борба с фалшифицирането в автомобилната индустрия и мениджър по защита в General Motors.

Производителят на проблемните въздушни възглавници е Detiannuo Safety Technology, компания от провинция Дзилин в Китай, известна като DTN Airbags. Компанията заявява на сайта си, че не изнася никакви продукти за Щатите.

“Нашите продукти нямат право да се продават в САЩ", пише на сайта на компанията.

Изглежда обаче, че някои сервизи монтират тези въздушни възглавници “без разрешение” на китайската компания. Индивидуалната поръчка на части от онлайн магазини с доставка до САЩ очевидно е възможна, независимо дали по-евтината част е поръчана от самия клиент в опит да спести пари, или от сервиз, който ремонтира колата му след инцидент.

“Всеки, който внася тези дефектни китайски части в Щатите и ги монтира, излага на риск американските семейства и извършва сериозно престъпление”, казва Шон Дъфи, министър на транспорта на САЩ.

Това са оригинални въздушни възглавници.

Не е известно колко автомобила в САЩ или в Европа, където все по-често се внасят произведени в Китай автомобили, са оборудвани с тези дефектни въздушни възглавници.

В Европа въпросната китайска компания няма типово одобрение за внос, но това не значи, че не може да се предлага като резервна част навсякъде из Стария континент из хилядите сервизи.

Има пазари на фалшиви или евтини части

онлайн в платформи като AliExpress и Alibaba, където се продават въздушни възглавници и сензори без нужните сертификати.

Вносителите често ги декларират като “авточасти” или “аксесоари”, за да избегнат строгия контрол. Тези продукти нямат право да се монтират в автомобил, който се движи в ЕС.

Ако се установи такава част при технически преглед или след катастрофа, може да се стигне до отказ от застрахователно покритие и наказателна отговорност при инцидент.