Легло расте заедно с детето - става за 2-годишно и за тийнейджър

Изнасят мебелите си за деца в Унгария, Франция, Испания

Легло расте заедно с детето. Купуват го родителите за двегодишен малчуган, поетапно то може да се разтяга и така, докато момчето или момичето стане на 14-15 години. В началото е с размер 1,20 на 0,70 м, може да стигне до 1,60 м дължина.

Конструкцията е гъвкава и след като тийнейджъра вече не го хваща размерът, леглото може да стане на две отделни кресла. Това е един от продуктите на провадийската фирма “Квадрат Дизайн” ЕООД, чиито мебели за детски стаи са с марката “Кайд” (KAID). Компанията получи награда в конкурса “Големите малки” в категория “Стартъп”.

Изпълнителният директор на Българската агенция по експортно застраховане Стоян Цветков връчи отличие на “Квадрат Дизайн” в конкурса на "24 часа" "Големите малки"

А преди три седмици леглото “Кайд” печели и награда за дизайн на изложението BIG SEE Awards в Любляна в категория Home and Living. Презентирано е и на страницата на изложението.

Фирмата произвежда различни видове масички, столчета, етажерки, ракли за съхранение на детски вещи, бюра, легла, тоест всичко за обзавеждането на една детска стая.

“За нас детската стая не е просто място с красиви мебели

- тя е свят, в който децата играят, порастват и откриват света по безопасен начин”, казват от компанията.

Управителят Кирил Панков разказва, че са стартирали бизнеса с производството на мебели за деца преди пет години, но още от студентските времена им е в главите.

Започнали с друг бизнес, просто защото създаването на собствен бранд за мебели за деца изисква в комплект големи инвестиции, разработка на модели, графична част, докато излезеш на пазара.

Почти всички мебели са патентовани, както и изпитани. “За детските мебели това е много важно, за да отговарят на европейските стандарти за безопасност. Стремим се всеки нов продукт да бъде безопасен и функционален за най-малките, които са и най-важните”, казва Панков.

След пет години той вижда производстово на детски мебели “Кайд” да бъде още повече експортноориентирано, да имат пазари в поне 10 държави в Европа.

В момента имат партньор в Унгария, изнасяли са продуктите си за Франция, Испания, дори в САЩ са имали продажби.

У нас искат да създадат търговска мрежа от имиджови обекти с техния бранд KAID. В търсене са на постоянни партньори, които имат търговски обекти.

Друга ниша за развитие на бизнеса виждат в обзавеждането на обществени пространства

Много от детските градини са с мебели с доста остарял дизайн и недотам функционални.

“Ние се стремим, на първо място, да следваме функцията, тоест мебелите да бъдат удобни за децата и ергономични, което е може би едно от най-важните неща, особено при детските мебели. Смятам, че продуктите ни са изключително устойчиви, здрави и като цяло доста красиви”, смята управителят на “Квадрат Дизайн”.

Всичко това върви с разрастване на производството. Фирмата планира догодина да построи ново хале от 1000 кв. м, в което да се вкарат нов тип машини, за да се увеличи производственият капацитет.

А сред новите разработки, които ще пуснат на пазара, е от любимите на децата двуетажни легла.

