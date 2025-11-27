В “Едно скуул” новозеландче учи български, за да общува с баба си

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

От мигранти през бизнесмени и дипломати, то е първият учебен център за обучение на езика ни като чужд

Момиче от Нова Зеландия с български корени се записва в София да учи езика ни, за да може да приказва с баба си. Друга девойка от Австралия, внучка на българи, също иска да научи български, за да се запознае с корените си.

Това са едни от завръщащите се потомци на нашенци, които са избягали от страната ни преди 1989 г. Те са едни от любимите ученици на “Едно скуул”, което обучава чужденци на български.

Училище “Едно” е място, където хора от над 130 страни намират подкрепа и разбиране, обучават се на български и на българска култура със съвременни начини на обучение.

Създадено е през 2016 г. от Ели Христова и е една осъществена нейна мечта да преподава български на чужденци. А защо “Eдно скуул”?

Ами защото това е една от първите думи, които се научават - едно кафе, едно училище, един град.

“Едно скуул” ООД получи награда в конкурса “Големите малки” в категорията “Социално предприемачество”.

Илияна Захариева, мениджър “Маркетинг и комуникации” на “А1 България”, връчи награда на Ели Христова, управител на “Едно скуул” ООД.

От началото до днес над 3000 чужденци са научили българския

в това училище. Оказали са се в него чрез препоръки и през уебсайта, който е създала тяхна възпитаничка.

Училището е разработило система за преподаване на български език като чужд до ниво Б1, работят по нейното усъвършенстване и надграждане. Това ниво е средно за знаене на език.

Учениците на “Едно” са разнообразни - деца, възрастни, чуждестранни студенти, големи и малки фирми, НПО, посланици, дипломати, бежанци и дори българи, завърнали се от чужбина.

В над 70% от случаите техните ученици имат български партньор.

Просто семейство, любов и партньорство. Бежанци са имали само в началото на войната в Украйна, тогава са обучавали безплатно украинци.

Последният проект, който са разработили, е за подкрепа на медицински специалисти. Статистиката за миналата година показва, че има 15 000 чуждестранни студенти, като 50 или 60% от тях учат медицина.

В партньорство с лекар сега обучават чуждестранни студенти медици на български на високо ниво, тъй като те трябва да могат да практикуват пълноценно в България.

Защо този малък бизнес е “голям"?

Училище “Едно” е първият център по български език и култура, който се стреми към създаването на цялостна система за преподаване и изучаване на български език като чужд по световен стандарт.

От една страна, бизнесът ни е голям, защото има перспектива за растеж и развитие - смятам, че сега сме едва в началото и всяка година учениците ни и интересът към услугите ни се увеличават със средно 25%, казва Христова.

Групите в училището са малки, с пет-шест души, работи се интерактивно, с повече говорене и игри. Защото това са най-често хора, които искат да общуват със семейството си, в работата, с колегите.

Целите за следващите пет години:

През 2030 г. училище “Едно” да бъде най-разпознаваемата организация за преподаване и изучаване на български език като чужд.

Разчертани са и стъпките:

- До края на 2025 г. разширяват преподавателския екип до 20 обучени специалисти.

- През 2026 г. ще дигитализират и обновят обучителните си материали, стартират и абонаментна онлайн платформа за дистанционно обучение и практика. Планират и втора физическа локация в София.

- През 2027 г. издават първия си учебник, последван от други печатни и дигитални ресурси – граматики, адаптирани книги, карти с думи и други.

- През 2028–2029 г. училище “Едно” планира филиали в Пловдив, Варна, Бургас и Банско.

- През 2030 г. ще се фокусират върху разширяване на издателската дейност и създаване на академия за обучение на преподаватели по български език като чужд.

Ако този план се осъществи, “Едно” ще има поне 3 издадени учебника и допълнителни образователни продукта, национална мрежа от поне 5 учебни центъра, престижна програма за обучение на преподаватели и дигитална система за преподаване и изучаване на български език като чужд с месечен абонамент.

