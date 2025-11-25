Сърбия даде на руската страна 50 дни за продажба на мажоритарния си дял в НИС

Сръбският президент Александър Вучич предоставя на руската страна 50 дни, за да продаде мажоритарния си дял в националната петролна компания НИС, която се намира под американски санкции от 9 октомври, предаде РТС.

В началото на януари т.г. САЩ обявиха, че заради войната в Украйна и "вторичния риск" ще наложат санкции върху единствената петролна компания в Сърбия НИС, която е мажоритарна собственост на руския петролен гигант "Газпром". Вашингтон поиска пълното излизане на руския капитал от компанията, но руската страна обяви едва преди дни, че е готова да продаде своя дял.

Сръбската държава притежава 29,9 процента от акциите на НИС, докато основен собственик остава „Газпром нефт“ с 44,9 процента. В края на септември базираната в Санкт Петербург компания „Интелиджънс“ (Intelligence), свързана с „Газпром“, придоби дела от 11,3 процента на компанията-майка „Газпром“.

Вучич заяви, че на вчерашното заседание правителството на Сърбия единодушно е прието неговото предложение руската страна да получи 50 дни, за да намери нов собственик за НИС. Ако това не се случи, след изтичането на този срок Сърбия ще въведе свое ръководство в петролната компания и ще предложи на руснаците възможно най-високата цена, за да изкупи техния дял.

„Готови сме да понесем всички последствия през следващите 50 дни", каза Вучич по време на извънредното си изявление днес, наричайки руските представители "нашите приятели".

Вучич подчерта, че е представил своята позиция в писмо, което е изпратил до правителството на САЩ, изразявайки надежда, че американците ще удължат оперативния лиценз на НИС.

„Каня ги да ни дадат (лиценз), особено заради гаранциите, които им предоставих", каза Вучич, но не навлезе в детайли.

Той допълни, че Сърбия трябва да даде определен срок на „нашите приятели от Емирствата , Унгария и други страни“, които обсъждат продажбата на мажоритарния дял на НИС с руснаците.

Днес Вучич, съобщи, че единствената рафинерия на страната, която се намира в Панчево, близо до сръбската столица Белград, функционира в ниска степен на екпслоатация и може да продължи да работи още само 4 дни, докато спре напълно. Съоръжението е с годишен капацитет от 4,8 милиона тона и покрива по-голямата част от нуждите на страната.

Той предупреди, че ако американците не предоставят оперативен лиценз за продължаване на работата на НИС, ще последват вторични санкции, за които няма решение.

„От следващия понеделник всички банки ще спрат да работят с НИС. Сега мисля, след думата, която им дадох, че шансовете ни да получим оперативен лиценз са 50 на 50“, каза Вучич в отговор на журналистически въпрос.

Той добави, че е поискал от американците да одобрят оперативния лиценз „не заради себе си, а заради гражданите на Сърбия“.

Сръбският държавен глава посочи, че нито един проблем не възниква сам по себе си, а че следващият е как да се изплатят заплатите на 13 000 служители в НИС.