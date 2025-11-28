Volvo се отказа от лазерната технология в колите

В продължение на години Volvo се смяташе за един от най-големите поддръжници на Lidar технологията. Наскоро бе обявено, че шведските модели ще бъдат сред първите, които ще базират автономното шофиране на лазерни сензори. И като партньор за тези системи шефовете на компанията откриха американската компания Luminar, една изгряваща звезда. Всичко обаче свърши.

Volvo потвърди, че в бъдеще моделите ES90 и EX90 вече няма да предлагат LiDAR системата, дори срещу допълнително заплащане. Това е пълен обрат спрямо първоначалната стратегия на Volvo. Тази технология бе стандартна за техните автомобили, след това опция, а сега напълно изчезва от офертата. Сензорът, разположен в характерна издатина на покрива, трябваше да бъде ключова стъпка към автономното шофиране, но ерата му приключва внезапно.

Официално Volvo посочва "настройка към търсенето на клиентите" и "ограничена наличност на хардуер" заради промяната. Но американският клон на марката е много по-категоричен и заяви, че решението е взето поради "неизпълнение от страна на Luminar на договорните си задължения".

Въпреки премахването на Lidar, Volvo настоява, че моделите ще отговарят на най-високите стандарти за безопасност на марката благодарение на мощни компютърни платформи и усъвършенствани камери и радари. Засега се пази в тайна дали ще се ограничат функциите за подпомагане на водача, особено тези, които разчитат на 3D картографиране на пространството пред автомобила.

Luminar подаде иск за обезщетение, твърдейки, че е претърпяла големи финансови загуби. А когато договорът беше напълно прекратен на 14 ноември, Luminar заяви, че това е удар, който може "драматично да повлияе на дългосрочната жизнеспособност на бизнеса", тъй като Volvo бе най-големият им индивидуален клиент.