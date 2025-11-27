Студенти от Айндховен създадоха лесен за ремонт електромобил със сменяеми на ръка части и батерии

Студенти от Технологичния университет в Айндховен, Университета по приложни науки Фонтис и Регионалния учебен център Сума са разработили нов електрически автомобил. Според конструкторите, компонентите му са лесно сменяеми, което прави автомобила по-евтин и лесен за поддръжка.

Прототипът на автомобила е наречен ARIA. Електромобилът може да се шофира, но все още не е известно дали ще влезе в масово производство. Разработчиците наричат ​​автомобила модулен.

"С ясни ръководства, стандартизирани части, вграден набор от инструменти и приложение, което чете данните на вашия автомобил, можете сами да извършвате поддръжката си", казват те. Колата има шест малки батерии вместо една голяма, така че те могат да се свалят и монтират на ръка.

С дизайна на автомобила, студентите казват, че искат да предотвратят бракуването на кола, която все още е в добро състояние, заради няколко дефектни части.