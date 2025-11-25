Близо 2000 нови електрически коли са продадени в България от началото на годината

Новите регистрации от началото на годината са достигнали 41 148 леки коли, което е ръст от 13,5%. Това сочат данните на европейската асоциация на автомобилните производители (АСЕА). През първите 10 месеца на 2024-а общите продажби са били 36 255. Само през октомври тази година са продадени 4932 нови автомобили спрямо 3872 през същия месец на миналата година.

През тази година досега 1960 от пласираните нови возила са изцяло електрически, което е сериозен ръст от 58,1 процента.

488 от продажбите са плъгин хибриди PHEV (+20,8%), нормалните хибриди са 1503 (+84,2%), 32 630 са бензинови нови коли (+12,9%), а дизеловите едва 4513 (-5,7%).