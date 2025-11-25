Икономист: Пролемът на бюджета са раздути разходи и оптимистични приходи

Пролемът на този бюджет е твърде раздуата разходна част. Тази година е рекорден - 46% от БВП. Това се дължи на политиката от последните години - социални разходи, пенсии, социално подпомагане, увеличаването на заплатите на бюджетните служители и много голямата издръжкса. Тези неща са много трудни за ограничаване, защото след като веднъж е дадена пенсията или заплатата е много трудно да бдат намалени. А после правителството се чуди как да покрие тези разходи. Това коментира пред Би Ти Ви икономистът Димитър Чобанов за спорните параметри на бюджета за 2026 г.

Ще трябва да се присъединя към (негативната) обща оценка. На първо място, той не съответства на Закона за публичните финанси и министър Теменужка Петкова сама го заяви, може би на принципа признат грях, половин грях. Например по отношение на разходите и структурния дефицит. Целта за структурния дефицит е да бъде до 1% от БВП, а той е планиран на 3 и повече, каза още той.

Според него проектобюджетът е с "изключително оптимистично планиране", особено в частта за ДДС. За тази година е бил предвиден ръст на събираемостта от 1/3.

Неизпълнението за догодина вероятно ще бъде с над 3 млрд. лева. За догодина пък са планирали ръст от 35% и то няма да бъде изпълнено въпреки плановете им за по-засилен контрол и въвеждане на СУПТО (софтуер за управление на продажбите в търговския обект). То няма как да бъде приложено и въведено в рамките дори на първото тримесечие на 2026 г. Този процес е служен и скъп и вероятно няма да покрие вложените от бизнеса разходи, посочи още икономистът.