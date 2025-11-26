Имотният пазар: рекорден ръст от близо 30% на ипотечните кредити и нови 30 хил. жилища за година

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Депозитите на населението в банките скоро ще достигнат 100 млрд. лв.

Имотният бум в България продължава необезпокояван и през октомври. Раздадените до края на месеца ипотечни кредити са достигнали 31,521 млрд. лв., отбелязвайки пореден рекорден ръст от почти 30%, сочат данните на БНБ, публикувани във вторник.

Ръстът на жилищните заеми

от началото на годината до края на октомври е 27,8%

на фона на 26,3% през предходната година, 23,2% през 2023 г. , 17,9% през 2022 г. и значително по-малък през предишните години.

Самото строителство на нови жилища, които най-често се купуват със заеми, също е във възход. Според данни на Националната асоциация на строителните предприемачи в България, разпространени във вторник, за последните 12 месеца у нас са построени нови 2 милиона квадратни метра жилища. Ако се калкулира, че един среден по големина апартамент е 65 квадрата, излиза, че за една година на пазара са се появили нови 30 хиляди дома.

Една от основните причини за усиленото теглене на ипотечни кредити е, че

лихвите у нас са доста ниски на общия фон в ЕС

България ще се присъедини след месец към еврозоната с лихви по ипотеките от около 1,5 процентни пункта по-ниски от средното за страните от тази група.

Другата причина за сегашния бум е именно наближаващото приемане на единната европейска валута. Много банкери кредитни посредници очакват ако не веднага, то поне няколко месеца след началото на 2026 г. лихвите да започнат да се вдигат.

“Пазарът може би

бавно ще премине към нов начин на ценообразуване на кредитите

Индексът Юрибор ще започне да изпълнява ролята на базовия лихвен процент и кредитите с плаваща лихва ще бъдат закачени към него”, каза преди дни Мирослав Владимиров, зам.-председател на Асоциацията на кредитните посредници в България. Според него не можело да се прогнозира кога точно ще стане това, но със сигурност ще се случи до края на годината и това

ще доведе до леко увеличение на средната лихва по ипотеките,

която към момента е около 2,6% и е най-ниска в целия Европейски съюз.

Освен това, като се изключи едно леко забавяне на имотните сделки през август в столицата, навсякъде другаде в големите градове те показват непрекъсната тенденция към нарастване.

“Има много българи, които работят в чужбина, които се завръщат през лятото и инвестират много сериозно в имоти. Всеки търси да закупи нещо, което да спаси по някакъв начин спестяванията му”, коментира по този повод Антон Андонов, изп. директор на агенция “ЕРА България”.

Според данните на БНБ потребителските кредити също показват устойчива тенденция към нарастване. Към края на октомври те са вече малко над 21 млрд. лв., с 13,6% годишен ръст. Така общо кредитите и кредитните карти за физически лица у нас са достигнали 54,594 млрд. лв.,

което е 24,9% от БВП,

като спрямо същия месец на 2024 г. те се увеличават с 21% след годишно повишение с 20,9% през септември 2025 г.

Към края на октомври депозитите на населението в банките са в размер на 97,996 млрд. лева (44,6% от БВП), като се повишават на годишна база с 13,8% след растеж с 13,1% през септември.