Васил Велев, АИКБ: Работодателите сме единни в отхвърлянето на проектобюджета

В отхвърлянето на този бюджет сме единни, както и в това да не се явим на тристранката, защото не приемаме този подход. Това заяви Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал в България.

Утре в 18,00 часа пред парламента АИКБ ще протестират срещу проектобюджета за догодина в парламента. По същото време и на същото място ще протестират и от ПП-ДБ. Велев обаче уточни, че работодателине не се присъединяват към протеста на ПП-ДБ, а организират свой, който ще се проведе успоредно. Разказа, че работодателите по места са се обърнали към АИКБ с искането да се организира национален протест, затова и те го направили. "Да не ни попитат утре къде сме били, когато се чупеше държавата и се съсипваше икономиката", обясни Велев.

Това не е политически протест. Този е трети протест, организиран от АИКБ. На първия се явиха четирите национални работодателски организации. На втория от КРИБ се дръпнаха, а сега предстои третият, посочи Велев пред БНТ.

Според него дефицитът няма да бъде спазен, защото има и скрит такъв. Освен това критикува управляващите, че "раздават пари на репресивния апарат" заради големите увеличения на заплатите в службите, МВР и военното министерство през последните две години. И добави още, че вдигането на пенсионната вноска с 2% няма отношение по формулирането на пенсиите и тези обяснения са "манипулации или лъжи" от страна на правителството. Пенсиите се формулират на база осигурителния доход.

Тези мерки натоварват бизнеса, преработващите компании - индустрията, които създават нов доход за разлика от другите, които го преразпределят или харчат. Заплатите в този сектор сега стагнират, а той се върна на нивото от 2021 г. Този бюджет е несправедлив и руши икономиката, обясни Велев и покани всички работещи хора и предприятия да се присъединят към протеста утре.