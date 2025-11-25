Европейските борси приключиха с ръстове

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Основните европейски индекси приключиха сесиите си с повишения, следвайки ръста на Уолстрийт, предаде Си Ен Би Си.

Това се случва след възстановяване на основните индекси в САЩ, подкрепено от силния интерес към сектора на изкуствения интелект и новите надежди за намаляване на лихвените проценти от Управлението за федерален резерв (УФР). Пазарите в Азия и Тихоокеанския регион също се търгуваха на зелено, следвайки печалбите на Уолстрийт, пише БТА.

Търговците продължават да следят всички новини, които биха могли да повлияят на предстоящото решение на УФР относно паричната политика. Пазарите в момента оценяват на над 80 на сто възможността централната банка на САЩ да намали лихвите с четвърт процентен пункт (25 базисни пункта) през декември, според данни на „Си Ем И Федуоч туул“ (CME FedWatch tool).

Във Франкфурт индексът DAX прибави 220,9 пункта или 0,95 на сто до 23 460,08 пункта, а парижкият САС 40 нарасна с 66,13 пункта или 0,83 на сто до 8025,8 пункта.

Водещият индекс на Лондонската фондова борса FTSE 100 е нагоре със 74,62 пункта или 0,78 на сто до 9609,53 пункта.

Паневропейският Stoxx 600 регистрира повишение с 5,13 пункта или 0915 на сто до 568,01 пункта.

Книжата на нидерландския кредитор „Ей Би Ен Амро“ (ABN Amro) поскъпнаха с 5,7 на сто, след като обяви, че ще съкрати 5200 работни места до 2028 г., тъй като се стреми да рационализира операциите и да намали разходите. Банката също така съобщи, че е постигнала споразумение за продажба на дъщерното си дружество за лични заеми „Алфам“ (Alfam) на „Рабобанк“ (Rabobank).

Акциите на „Ново Нордиск“ (Novo Nordisk) прибавиха 3,9 на сто към стойността си, след като датската фармацевтична компания отчете положителни резултати от междинно изпитване на лекарството си за затлъстяване от следващо поколение.

Британският нискотарифен авиопревозвач „ИзиДжет“ (easyJet) отчете по-силна от очакваната оперативна печалба за пълната финансова година днес. Акциите на авиокомпанията поевтиняха с 0,5 на сто, възстановявайки се от по-ранни загуби.

Акциите на технологичните компании не намериха ясна посока, като книжата на нидерландските компании за полупроводници Ей Ес Ем И (ASMI) и Ей Ес Ем Ел (ASML) поевтиняха съответно с 2,7 и 0,5 на сто.

През последната седмица акциите на отбранителните компании бяха волатилни, тъй като САЩ продължава усилията си за напредък по мирно споразумение за Украйна. Секторът регистрира скромно възстановяване днес след две последователни сесии на значителни загуби.

Най-голям ръст отбелязаха книжата на германските „Ренк“ (Renk) и „Райнметал“ (Rheinmetall), които поскъпнаха съответно с 3,9 и 1,1 на сто.

Причината за това е, че Украйна се е съгласила с рамката на потенциално мирно споразумение, което би могло да бъде значителна стъпка към прекратяване на войната с Русия, ако бъде потвърдено.

Индексът, включващ книжата на най-големите европейски отбранителни компании Europe Total Market Aerospace & Defense, поскъпна с 0,5 на сто.