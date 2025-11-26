Доналд Тръмп: Си Цзинпин се съгласи да ускори покупките на американски стоки

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че убедил китайския си колега Си Цзинпин да ускори и увеличи покупките на американски стоки, предаде Ройтерс, цитирани от БТА.

Тръмп посочи, че е разговарял по телефона със Си в понеделник и че китайският лидер "повече или по-малко" се е съгласил с искането на САЩ.

Американският президент разказа пред репортери на борда на правителствения самолет "Еър форс 1", че се е обърнал към китайския си колега с думите: "Бих искал да купувате малко по-бързо. Бих искал да купувате повече". "И той повече или по-малко се съгласи да го направи", продължи Тръмп. "Мисля, че ще бъдем приятно изненадани от действията на президента Си", прогнозира американският лидер.

В края на октомври Китай възобнови покупките на американска соя и отложи с една година въвеждането на разширения лицензионен режим за износа на редкоземни елементи. Темпото на покупките беше по-бавно от първоначално очакваното.

Ден след като президентите на двете страни разговаряха по телефона, търговци, запознати със сделките, казаха за Ройтерс, че Китай е закупил най-малко 10 пратки американска соя на стойност около 300 млн. долара по договори, подписани от вторник насам.