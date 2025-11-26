Кабинетът обсъжда освобождаването на шефа на агенцията по пътна безопасност

Проект на Решение за освобождаване на председателя на Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата" Малина Крумова и за определяне на временно изпълняващ длъжността председател на Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата" предстои да обсъди Министерският съвет на редовно заседание от 10 часа, съобщиха от пресслужбата на кабинета.

Крумова е първият председател на агенцията от създаването й.

В дневния ред е проект на решение за предложение до президента на България за издаване на Указ за награждаване на военнослужещ с висше офицерско звание. С друг проект на решение до президента се предлага издаването на Указ за освобождаване от длъжност и от военна служба на офицер от висшия команден състав.

Национален план за инвестиции в европейската отбранителна промишленост по линия на инструмента на Европейския съюз "Мерки за сигурността на Европа (SAFE) чрез укрепване на европейската отбранителна промишленост" и подаване на искане за финансова помощ до Европейската комисия също предстои да обсъдят министрите от кабинета.

Те ще разгледат и отпускането на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2025 година, както и изменение на Националната програма за полярни изследвания "От полюс до полюс" 2022 - 2025 г.

Постановление за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2025 г. за компенсиране на извършените от родителите разходи за периода от 1 юли до 14 септември 2025 г. за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места, също е в дневния ред на кабинета.

Министерският съвет се очаква да одобри промени в Закона за кредитните институции, Закона за водите, както и в Кодекса за труда.