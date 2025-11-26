ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Свиленград обсъжда да даде безвъзмездно на държавата пет язовира, няма пари

Свиленград да предостави безвъзмездно на държавата пет от общо 76 язовира, които са на територията на общината  ще решава общинският съвет на свое редовно заседание, съобщава БТА.

Общината не разполага с достатъчно финансов ресурс за стопанисване, поддръжка и експлоатация на всички водоеми, пише в докладната. Кметът Анастас Карчев каза, че още няколко изкуствени езера са дадени под аренда и за тях се грижат наелите ги.

Внесено е предложение за именуването на улици в седем села в общината. Мотивите са, че въвеждането на обозначения е наложително по ред причини - административни цели, издаване на документи, преброяване на населението, идентификацията на имоти и дори улесняването на GPS-навигацията.

Общинските съветници ще преценят и доколко е уместно да одобрят кандидатстване по целева програма за подобряване на базата на Домашния социален патронаж, като бенефициент е Фонд "Социална закрила". Във внесения документ е уточнено, че социалното звено в момента е с капацитет 320 души, които живеят в 17 населени места.

Сред докладните, свързани с разпореждане с общинска собственост, е предложение за принудително отчуждаване на частен имот. Целта е окрупняване на терен с борова гора, като плановете на администрацията са за изграждане на нов парк.

