Експерт: Хората, които пълнят бюджета у нас, ще обеднеят

Хората, които пълнят бюджета, частният сектор, ще обеднеят.

Това каза в ефира на bTV председателят на Асоциацията на Индустриалния капитал в България Васил Велев.

Както е известно, днес се готви протест пред парламента заради бюджет 2026.

Недоволни сме от този бюджет. В България не се дават аргументи с ясни мотиви, числа. Искаме да се спре вдигането на данъци и осигуровки. Ние сме на 5-о място от 35 страни в Европа по данъчна система. Тези, които ни дават за примери - Италия, Франция, са на дъното в класирането. Сега тръгваме да чупим нещо, което е добро.

Къде е тази социална справедливост в новия бюджет. С парите от повече осигуровки, те ще отиват в джоба на полицай и други държавни служители", коментира Велев.

Според бизнесмена Ивайло Пенчев този бюджет означава, че у нас все по-трудно може да се прави бизнес.

"1,9 млн. работят в частния сектор. Те дърпат каруцата на всички - безработни, държавни служители и т.н.

Управляващите обещават все повече неща, на все повече хора.

За масата българи работодателите са едни богати хора.

Когато някой ви каже "социална справедливост" излиза само от думите на мошеници. Само тези, които преразпределят, са по-добре след новия бюджет" каза Пенчев.