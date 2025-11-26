ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Гърция обяви червен код за няколко региона заради ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/21788583 www.24chasa.bg

КЕВР обсъжда днес предложението за намаляване на цената на природния газ за декември

1000
Председателят на КЕВР Пламен Младеновски в средата. Снимка: Велислав Николов

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) ще обсъди днес на открито заседание предложението на "Булгаргаз" за цената на природния газ за декември.

"Булгаргаз" предложи цена на природния газ за декември от 65,24 лева (33,36 евро) за мегаватчас (мвтч), без включени цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. Утвърдената за ноември цена на природния газ е 65,82 лв. за мвтч (33,65 евро) без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. Така че "Булгаргаз" предлага цената за декември да се понижи с по-малко от процент.

От дружеството отбелязват, че клиентите им значително са повишили първоначалните си заявки за декември приблизително с 266 000 мвтч, като повишените заявки са основно от регулирани клиенти. Като резултат значително намалява влиянието на доставната цена на азерските количества върху крайната цена поради спад на дела им в общия ценови микс, посочват от "Булгаргаз".

Председателят на КЕВР Пламен Младеновски в средата. Снимка: Велислав Николов

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Икономика

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание