КЕВР обсъжда днес предложението за намаляване на цената на природния газ за декември

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) ще обсъди днес на открито заседание предложението на "Булгаргаз" за цената на природния газ за декември.

"Булгаргаз" предложи цена на природния газ за декември от 65,24 лева (33,36 евро) за мегаватчас (мвтч), без включени цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. Утвърдената за ноември цена на природния газ е 65,82 лв. за мвтч (33,65 евро) без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. Така че "Булгаргаз" предлага цената за декември да се понижи с по-малко от процент.

От дружеството отбелязват, че клиентите им значително са повишили първоначалните си заявки за декември приблизително с 266 000 мвтч, като повишените заявки са основно от регулирани клиенти. Като резултат значително намалява влиянието на доставната цена на азерските количества върху крайната цена поради спад на дела им в общия ценови микс, посочват от "Булгаргаз".