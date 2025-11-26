Побързайте, остават само няколко дни до края на невероятната промоция на ASUS за Черния петък.

Независимо дали се нуждаете от лаптоп за дома или за работа, за училище или за видео игри, в офертата на ASUS за Черния петък ще намерите нещо интересно. Освен намалените цени, купилите ASUS Vivobook S, Zenbook, ProArt или ROG могат да очакват и друга приятна изненада, а именно удължена гаранция. Можете да получите допълнителна (трета) година гаранция, като регистрирате лаптоп от споменатите серии на уебсайта на ASUS до края на тази година. Можете да намерите повече информация за удължаването на гаранцията ТУК.

ASUS Vivobook 15 (X1504) – скрито съкровище

Удивително е колко интересни неща се крият в този много достъпен лаптоп. Въпреки че в най-ниския ценови диапазон купувачите се фокусират главно само върху основните спецификации и цената, има няколко интересни характеристики, които отличават този лаптоп от конкуренцията. Той има сертификат за издръжливост MIL-STD-810H според военните стандарти, а също така разполага с технологията ASUS Antimicrobial Guard Plus, която възпрепятства разпространението на вируси и бактерии, така че частите на лаптопа, които докосваме най-често (клавиатура, тъчпад и подложка за длани), остават чисти, като по този начин се защитава здравето на потребителя. Vivobook 15 има 15,6-инчов IPS екран и Intel процесор и се предлага в различни конфигурации, някои от които с подсветка на клавиатурата, което е рядкост в тази ценова категория.

ASUS Vivobook 16 (X1607) – вход в света на Copilot+ PC

Търсите универсален и достъпен лаптоп с разширени функции, който не струва много? ASUS Vivobook 16 (X1607) е отличен избор за домашни потребители и студенти. Благодарение на големия 16-инчов екран, той е подходящ за работа, но и за наслаждаване на мултимедийно съдържание. Това е едно от най-достъпните Copilot+ PC устройства, така че всички разширени AI функции на Windows са достъпни за потребителите. Задвижва се от Qualcomm Snapdragon X процесор, който гарантира добра производителност и дълъг живот на батерията. Той има и сертификат за издръжливост MIL-STD-810H, който гарантира качествена конструкция и дълготрайност.

ASUS Zenbook DUO (UX8406) – шампионът по производителност

Уморени сте от постоянното превключване между прозорци? Искате лаптопът ви да има по-голям екран, но не искате да жертвате мобилността? ASUS Zenbook DUO (UX8406) е създаден за вас. Благодарение на двата 14-инчови ASUS Lumina OLED екрана, Zenbook DUO увеличава производителността, като същевременно запазва компактните си размери. Можете да го настроите така, че екраните да са един до друг, като отворена книга, или един над друг. Той разполага и с Bluetooth клавиатура, която може да се отделя или да се поставя върху един от екраните, ако е необходимо, а в комплекта е включена и дигитална писалка. Базиран е на най-новия процесор Intel Core Ultra 9. Благодарение на всичко това Zenbook DUO е фантастичен избор за всеки, който работи с няколко програми едновременно или често използва външен монитор.

ASUS TUF Gaming A16 (2025) FA608 – за моменти на релаксация и забавление

Обичате видеоигри, но имате ограничен бюджет? Перфектният лаптоп за вас е ASUS TUF Gaming A16 (2025) FA608. Той е проектиран да предлага най-доброто съотношение цена/производителност. Предлага се в няколко конфигурации, като най-мощната е с процесор AMD Ryzen 9 и графична карта NVIDIA RTX 5070. Размерът на екрана е 16 инча, а лаптопът има два слота за памет и два слота за SSD. Този лаптоп е сертифициран по MIL-STD-810H, което означава, че е преминал строги тестове, за да се гарантира високото ниво на качество.

ROG Strix G16 (2025) G615 – мечтата на всеки геймър

Ако имате сърцето на истински геймър, ASUS е подготвила за вас ROG Strix G16 (2025) G615. Охлаждането с течен метал позволява на процесора Intel Core Ultra 9 да осигурява максимална производителност по всяко време, а в комбинация с графичната карта NVIDIA RTX 5080 ви позволява да играете любимите си игри в пълния им блясък. Особено интересен е новият механизъм, който позволява лесно и бързо отваряне на корпуса без използване на инструменти. Благодарение на това можете лесно да надстроите паметта или SSD, ако възникне такава необходимост. Този модел има екран с диагонал 16 инча, но ако това не ви е достатъчно, на разположение е и моделът G18, чийто екран е с диагонал 18 инча. Ако се присъедините към ROG Elite Club, само с покупката на този лаптоп ще получите много точки, които можете да разменете за интересни и ценни награди. Трябва да се отбележи, че можете да станете член, без да купувате лаптоп. Нужни са ви само добра воля и малко време. Повече подробности за ROG Elite Club можете да намерите ТУК.

Къде могат да бъдат намерени тези лаптопи?

Можете да видите повече подробности за всички споменати лаптопи, както и информация за това къде да ги купите, като кликнете ТУК.