Променят движението в тунел „Кривия“ на 26 и 27 ноември

Катастрофа на магистрала "Тракия" към Бургас

На 26 и 27 ноември (сряда и четвъртък) се променя организацията на движение в тунел „Кривия".

На 26 и 27 ноември (сряда и четвъртък) се променя организацията на движение в тунел „Кривия" на път I-1/E79 в Кресненското дефиле заради изграждане на станция на мобилен оператор, съобщават от Агенция „Пътна инфраструктура".

До 18 ч на 27 ноември ще бъде ограничено преминаването в лентата в посока София, като движението ще се пренасочва по обходния път, който минава успоредно на тунела.

Трафикът в лентата за Кулата ще се осъществява без ограничения. От АПИ призовават шофьорите да се движат с повишено внимание, да спазват поставената сигнализация и въведеното ограничение на скоростта от 50 км/ч.

Актуална информация за пътната обстановка е достъпна на интернет страницата на АПИ, както и на денонощния телефон 0700 130 20.

Движението в района на Кресненското дефиле беше ограничено преди дни заради паднал камък.

