Кой шеф е "мажоретка" и защо е вреден за кариерата ви

Този тип мениджър има нужда от показност, заради нея пилее времето на подчините си

"Точният човек" е специален проект на "24 часа" за професионалния успех, растежа в кариерата, личностното развитие, отношенията на работното място, за добрите практики на работодателите, за новини от HR сектора и мениджмънта, за пазара на труда и свободни работни места.

Той всеки ден е сред вас и до вас - неговите подчинени. Пита, обяснява, заръчва, излага мислите си, разказва къде ходил и с кого се видял. Дори лични неща споделя. Той е шефът ви.

Изглежда като шеф мечта. Но не е, защото всичкото това общуване изяжда от работното време, без да носи особено голяма полза за успеха на екипа ви. Случва се нервно да потропвате с крак под масата, докато трае поредната комуникационна среща, понеже темата, по която говори ръководителят не ви засяга, а ви чакат три-четири спешни задачи. И така два-три пъти в седмицата.

Шефът ви е "мажоретка". Така Арън де Смет, директор от американската консултантска компания "Макинси", нарича един от най-често срещаните типове мениджъри, които пилеят времето на служителите. Определя го след изследване сред 1500 ръководители на едър и среден бизнес от цял свят. Те отговарят как управляват и оценяват дали начинът, по който прекарват времето си, съответства на стратегическите приоритети на компаниите. Ами не съответства, признават половината. Возят се в лодката на неефективността, трупат недоволство срещу себе си (а понякога и от себе си), но не знаят как да подобрят използването на работното време.

Сред описаните прахосници "мажоретката" е най-интересният вид, защото на пръв поглед е положителен мениджър. За разлика от "пожарникаря", да речем, при който служителите непрекъснато "гасят" проблеми и вършат "спешни" задачи, понеже той не е в състояние да изясни целите, правилно да организира работата и да делегира отговорности.

"Мажоретката" активно общува с подчинените си и това изглежда сякаш много добре. Проблемът обаче е, че като губи мярката, не остава кога да се върши същинската работа.

"Мажоретката" прекарва прекалено много време в пряка комуникация с хората си. Обяснява, поощрява, мотивира постоянно и с всички сили, но не разбира, че може да остави служителя и сам да свърши работата. Проблемът донякъде е в недоверието, което "мажоретката" изпитва към своя екип", казва Арън де Смет.

Това недоверие може да има различни корени - обикновено мениджърът не е от чист вид, а хибрид, успява да съчетае характеристики и от други управленски стилове, често лоши. Понякога шефът сам е направил подчинените си неспособни да си вършат работата без него, защото не делегира ясни отговорности. Или пък защото е свръхконтролиращ и не обича нищо да правят, ако не се посъветват с него и не им даде разрешение. Или пък защото е убеден, че никой не може да се справи дори на горе-долу прилично ниво без неговата лична майсторска намеса.

Но най-често при "мажоретката" на преден план излиза любовта към показност. Този тип шеф има нужда непрекъснато да изявява себе си, да блести пред екипа, да демонстрира колко е знаещ, можещ, осведомен за стратегиите в компанията, за тенденциите на пазара, за новостите в сектора и т.н.

Той е екстроверт, който може да говори с часове, за да изрази личността си. Често пъти се отклонява към неща, които нямат общо с работата, но хранят егото му. Ако се опитате да го върнете по същество, изключително ще се обиди. Може и да ви намрази, което никак не е препоръчително за кариерата ви.

За нея обаче никак не е полезно и да сте ръководени от такъв шеф. На практика това е нискокачествена асинхронна комуникация между мениджър и екип, която губи време, а е и неприятна.

Макар да дава вид на отдаден и "народен човек", всъщност той общува със служителите не толкова в името на работата, а заради своето его. Така на практика смуче време, без да води към успех.

Несъмнено "мажоретка" е вреден мениджърски стил, но ръководителят ви не го осъзнава и няма никакво намерение да се промени. Характерът му пречи да определи правилно приоритетите. Напротив, може още по-активен да става в апетита си за пряка комуникация, за да изявява себе си.

И вие не можете да промените шефа си. Следователно имате две възможности.

Едната е да свикнете как да работите с него и да компенсирате разпиляното време, без да се налага да оставате извънредно и да полагате свръхусилия, за да си свършите задачите. Трябва да се стараете да организирате така собственото си работно време, че да го използвате максимално ефективно и да ви останат "паузи", които шефът ви ще изсмуче.

Това е много трудно и може да се насочите към втората възможност - да се огледате за място в друг екип или в друга фирма и да се надявате, че там началникът не е времеядец.

Хитрини за правилно поведение

Когато работите с шеф "мажоретка", трябва да сте много бдителни за поведението си.

о Той има нужда да се покаже и смъртно ще се обиди, ако не му отдадете нужното внимание. Старайте се на физиономията ви да не се изписва досада, нетърпение, раздразнение, каквото и да било отрицателно чувство. Ако не сте в състояние да се възхищавате, на "мажоретка" трябва да демонстрирате поне приветливост. А още по-добре лицемерен интерес.

о Много деликатно трябва да се саморекламирате пред този тип мениджър. Отлично си вършите работата, имате успехи. Но с него комуникацията е асинхронна, не равнопоставена, целта е той да изявява себе си, даже да се фука пред починените си. Лошо ви се пише, ако разпознае у вас характер "мажоретка", особено вироглава. Нужно е винаги да му признавате ролята на водач на ансамбъла и да изтъквате неговата заслуга за всички свои постижения. Нещо от сорта на "благодарение на вашето мъдро ръководство", но по-хитро.

о Гледайте рядко да липсвате от срещите с шефа, макар да са губене на време. Той е убеден, че те са жизнено необходими за работата, а не за неговото его. Ако ги пропускате, значи не сте мотивирани да си гледате работата - черна точка за вас. Изработете си обаче навик да оползотворявате времето си на тях, като мислите за задачите си. Естествено, без да сте твърде разсеяни и без да ви личи, че телом сте на съвещанието, пък духом сте някъде другаде.

