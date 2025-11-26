Водещи компании от турския отбранителен сектор разработват дронове за спасителни операции при бедствия

Водещи компании от турския отбранителен сектор разработват дронове, предназначени за изпълнение на спасителни операции при природни бедствия и евакуиране на хора от труднодостъпни райони, информира сайтът „Тюркийе тудей", цитиран от БТА.

Наред с разработването на дронове за изпълнение на доставки, все повече компании от турския отбранителен сектор разработват безпилотни летателни апарати за спасителни операции. Сред водещите компании, които участват в този процес са „Зирон Дайнамикс" (Zyrone Dynamics), „Титра Технолъджи" (Titra Technology) и „ДАСАЛ" (DASAL).

Дронът от ново поколение с голям капацитет „ZD360" на „Зирон Дайнамикс" е един от най-подходящите за подобно приложение. Той може да транспортира товари до 100 килограма в радиус от 1 километър, а компактният му размер – приблизително една четвърт от размера на други подобни системи – позволява лесен транспорт с автомобил и бързо разполагане на терен.

Дронът „Alpin" на „Титра Технолъджи" също е подходящ за провеждане на спасителни операции. Това е първият безпилотен хеликоптер, който се произвежда в Турция. Той може да носи товар до 200 килограма и има голям резервоар с гориво, който му позволява да извършва дълги полети. Тези характеристики правят „Alpin" изключително подходящ за мисии в планински райони и области, засегнати от наводнения или пожари.

Компанията „ДАСАЛ" също произвежда няколко дрона за доставки, които могат да бъдат използвани за спасителни мисии. Това са дроновете „PUHU 100", който предлага товароподемност от 100 килограма, голям обсег и висока хоризонтална скорост на летене, и „CONDOR-C150", който може да пренася товар от 150 килограма в продължение на повече от 30 минути.

Тези автономни и устойчиви дронове с голям товарен капацитет са широко използвани в отбранителния сектор, но турските компании виждат значителен потенциал за тяхното приложение и при наводнения, земетресения и горски пожари, тъй като подобни апарати могат да намалят броя на жертвите и да ограничат щетите върху околната среда, осигурявайки бързи, ефективни и безопасни спасителни действия, коментира „Тюркийе тудей".