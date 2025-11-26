В Китай пуснаха "нормална" електрическа кола за 6000 евро със сменяеми батерии или под наем

Идеята не е нова, но в китайският автомобилен гигант GAC я е разработил добре - подмяна на батерия в електрическата кола или отдаване под наем. Автомобилът Aion UT Super на GAC (с дължина 427 см) струва само 6000 евро в Китай. В страната подмяната на батерии работи на 800 станции, управлявани от Aion, която от своя страна разчита на мобилния гигант CATL и JD.com като свой технологичен партньор.

Автомобилът разполага с 14,6-инчов централен дисплей с безжична интеграция на мобилен телефон, интелигентен гласов асистент и системи за активна безопасност ниво 2, което е същото ниво като в повечето автомобили по европейските пътища.

Ако клиентът иска постоянна батерия, трябва да даде почти два пъти повече, от колкото ще плати за колата - около 11 000 евро. В противен случай батерията може да се наеме за около 50 евро на месец.

Споменава се пробег от 500 км, но това са оптимистични китайски измервания. Можем да предположим, че пробегът според WLTP е около 400 км.